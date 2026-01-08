Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos na noite desta quarta-feira, 7, após desacatarem policiais militares, resistirem à abordagem e ferirem um policial militar durante uma ocorrência registrada na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim São Luiz, em Franca.
Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando, ao entrar na rua José Ferreira, avistou três indivíduos. Um deles se levantou repentinamente e passou a caminhar de forma apressada, xingando os policiais com palavras ofensivas: "Vai tomar no c*, seus filhos da p*".
O jovem de 18 anos foi abordado já na avenida Adhemar de Barros, mas resistiu à ação policial, chegando a ir para cima dos militares. Durante o tumulto, ele torceu a mão esquerda de um policial, causando lesão.
Ainda durante a ocorrência, um segundo jovem, de 19 anos, se aproximou e também passou a ofender os policiais, além de resistir à abordagem. Diante da situação, foi solicitado apoio de outras viaturas, e somente com a chegada do reforço os dois suspeitos conseguiram ser contidos, algemados e conduzidos à delegacia.
O PM ferido precisou de atendimento médico, sendo inicialmente socorrido no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz" e, posteriormente, encaminhado à Santa Casa de Franca para avaliação especializada. Os dois detidos não sofreram ferimentos.
O terceiro indivíduo que estava com o grupo fugiu do local e não foi identificado.
Em depoimento, o jovem de 18 anos afirmou que estava nervoso após uma discussão com a companheira, que havia ingerido bebida alcoólica (uísque) e que acredita que os policiais interpretaram mal a situação. Ele negou ter agredido o policial. Já o jovem de 19 anos optou por permanecer em silêncio.
O caso foi registrado na delegacia e será apurado pelas autoridades competentes.
