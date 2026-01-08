Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram detidos na noite desta quarta-feira, 7, após desacatarem policiais militares, resistirem à abordagem e ferirem um policial militar durante uma ocorrência registrada na avenida Adhemar Pereira de Barros, no Jardim São Luiz, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando, ao entrar na rua José Ferreira, avistou três indivíduos. Um deles se levantou repentinamente e passou a caminhar de forma apressada, xingando os policiais com palavras ofensivas: "Vai tomar no c*, seus filhos da p*".

O jovem de 18 anos foi abordado já na avenida Adhemar de Barros, mas resistiu à ação policial, chegando a ir para cima dos militares. Durante o tumulto, ele torceu a mão esquerda de um policial, causando lesão.