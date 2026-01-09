O período de saída temporária de fim de ano em Franca terminou com saldo positivo e sem registros de evasão. Segundo balanço divulgado pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), todos os 37 detentos que receberam o benefício retornaram às unidades prisionais dentro do prazo estipulado.

Os detentos, que cumprem pena no regime semiaberto, foram autorizados pela Justiça a deixar o cárcere entre os dias 23 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026 para passar o Natal e o Ano Novo com familiares.

Regras rígidas

A "saidinha" é um benefício previsto na Lei de Execução Penal, regulado por portarias do Judiciário. A SAP reforça que, caso algum preso não tivesse retornado na data agendada, seria considerado automaticamente foragido da Justiça.