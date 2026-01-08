Uma jovem de 25 anos precisou ser socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca, na manhã desta quinta-feira, 8, no Recreio Campo Belo, após o ex-companheiro tentar colocá-la à força dentro de um carro. Durante a ação, a vítima passou mal, caiu, bateu a cabeça e chegou a desmaiar.
De acordo com as informações apuradas, nas primeiras horas da manhã, o homem foi até a residência da ex-companheira e tentou invadir o imóvel. A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito fugiu antes da chegada das viaturas. A jovem foi levada até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde registrou um boletim de ocorrência, e uma medida protetiva de urgência foi solicitada e concedida contra o agressor.
No entanto, no final da manhã do mesmo dia, o homem retornou ao local, mesmo ciente da medida protetiva. Segundo o relato da vítima, ele tentou forçá-la a entrar no carro, momento em que ela passou mal, caiu ao chão, bateu a cabeça e perdeu a consciência. Não houve agressão física direta, mas a situação gerou pânico e grave abalo emocional.
A Polícia Militar foi novamente acionada. O suspeito conseguiu fugir mais uma vez, se escondendo pelo bairro. Enquanto algumas viaturas realizaram buscas na região, outra equipe permaneceu com a vítima até a chegada do Samu, que prestou os primeiros atendimentos.
Após recobrar a consciência, a jovem apresentou uma forte crise de ansiedade e foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica e observação.
Até o momento, o ex-companheiro segue foragido, e a polícia continua realizando diligências para localizá-lo.
