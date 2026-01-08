Uma jovem de 25 anos precisou ser socorrida e encaminhada ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", em Franca, na manhã desta quinta-feira, 8, no Recreio Campo Belo, após o ex-companheiro tentar colocá-la à força dentro de um carro. Durante a ação, a vítima passou mal, caiu, bateu a cabeça e chegou a desmaiar.

De acordo com as informações apuradas, nas primeiras horas da manhã, o homem foi até a residência da ex-companheira e tentou invadir o imóvel. A Polícia Militar foi acionada, mas o suspeito fugiu antes da chegada das viaturas. A jovem foi levada até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde registrou um boletim de ocorrência, e uma medida protetiva de urgência foi solicitada e concedida contra o agressor.

No entanto, no final da manhã do mesmo dia, o homem retornou ao local, mesmo ciente da medida protetiva. Segundo o relato da vítima, ele tentou forçá-la a entrar no carro, momento em que ela passou mal, caiu ao chão, bateu a cabeça e perdeu a consciência. Não houve agressão física direta, mas a situação gerou pânico e grave abalo emocional.