O reajuste de 6,78% do salário mínimo, que passou de R$ 1.518 para R$ 1.621, deve movimentar fortemente a economia de Franca ao longo de 2026. A estimativa é do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), que projeta uma injeção de aproximadamente R$ 86,5 milhões no município.
O novo valor começou a valer na folha de pagamento de janeiro, com os depósitos realizados entre o fim do mês e o início de fevereiro, o que já deve gerar reflexos imediatos no comércio e nos serviços da cidade.
De acordo com o levantamento, cerca de 70 mil moradores de Franca têm renda de até um salário mínimo e serão diretamente beneficiados pelo reajuste. Desse total, aproximadamente 52 mil são aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), enquanto 18 mil são trabalhadores do mercado formal.
A maior parte dos recursos, cerca de R$ 64,27 milhões, deve vir dos benefícios previdenciários e assistenciais. Já os trabalhadores com carteira assinada devem responder por cerca de R$ 22,25 milhões do impacto econômico local.
Segundo o economista do IE-Acif, Rodrigo Souza, o efeito do aumento tende a ser rápido e concentrado em setores essenciais. “Entre 90% e 95% desse valor extra deve ir diretamente para o consumo de bens e serviços, de forma quase imediata”, explica.
Ainda conforme o economista, o reajuste é fundamental para famílias que vivem com até um salário mínimo, especialmente após um ano marcado pela alta dos preços e dos juros. “Há uma demanda reprimida nesse público, o que faz com que o aumento acima da inflação seja rapidamente convertido em consumo”, afirma.
Os setores que devem sentir mais fortemente o impacto positivo em Franca são vestuário, alimentação e serviços pessoais, que concentram grande parte dos gastos dessa faixa de renda.
Como foi feito o estudo
As estimativas foram elaboradas pelo IE-Acif com base em dados do INSS, Rais, Caged e IBGE, além de projeções específicas para o município de Franca.
