O reajuste de 6,78% do salário mínimo, que passou de R$ 1.518 para R$ 1.621, deve movimentar fortemente a economia de Franca ao longo de 2026. A estimativa é do IE-Acif (Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca), que projeta uma injeção de aproximadamente R$ 86,5 milhões no município.

O novo valor começou a valer na folha de pagamento de janeiro, com os depósitos realizados entre o fim do mês e o início de fevereiro, o que já deve gerar reflexos imediatos no comércio e nos serviços da cidade.

De acordo com o levantamento, cerca de 70 mil moradores de Franca têm renda de até um salário mínimo e serão diretamente beneficiados pelo reajuste. Desse total, aproximadamente 52 mil são aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), enquanto 18 mil são trabalhadores do mercado formal.