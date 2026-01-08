A Secretaria Municipal de Saúde divulgou um balanço sobre a dengue em Franca em 2025. Ao longo do último ano, foram 6.048 casos confirmados da doença no município, além de quatro óbitos registrados em decorrência das complicações causadas pelo vírus.

Já em 2026, até o momento, a cidade contabiliza 41 casos positivos em oito dias do ano. O número acende o alerta das autoridades de Saúde, principalmente por se tratar de um período crítico, marcado por altas temperaturas e chuvas frequentes, condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Segundo a Secretaria de Saúde, ações de prevenção e combate à dengue vêm sendo realizadas desde novembro, com intensificação de visitas domiciliares e orientações à população. A cidade também conta com os arrastões da limpeza e recolha agendada de materiais inservíveis. A colaboração da população é fundamental para conter o avanço da doença.

Atenção redobrada no verão

Eliminar qualquer recipiente que possa acumular água, como latas, garrafas e pneus;

Manter caixas-d'água e cisternas sempre bem vedadas;

Limpar calhas, ralos e bandejas de ar-condicionado e geladeira;

Colocar areia nos pratos de plantas;

Manter lixeiras bem fechadas;

Evitar o acúmulo de entulho em quintais e terrenos.

Fique atento aos sintomas