O Sesi Franca Basquete enfrenta o Osasco na noite desta quinta-feira, 8, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela primeira rodada do returno da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

A equipe comandada por Helinho Garcia ganhou uma semana de folga no fim do ano e retoma a competição nacional.

O treinador não contará com David Jackson, que sentiu um desconforto muscular e será poupado, e Vitor Hugo, que passará por uma artroscopia após diagnóstico de subluxação patelar e lesão do menisco (joelho direito).