O Sesi Franca Basquete enfrenta o Osasco na noite desta quinta-feira, 8, às 19h30, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela primeira rodada do returno da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.
A equipe comandada por Helinho Garcia ganhou uma semana de folga no fim do ano e retoma a competição nacional.
O treinador não contará com David Jackson, que sentiu um desconforto muscular e será poupado, e Vitor Hugo, que passará por uma artroscopia após diagnóstico de subluxação patelar e lesão do menisco (joelho direito).
O time terá uma maratona de partidas neste mês de janeiro, intercalando jogos pelo NBB, BCLA (Basketball Champions League Americas) e Copa Super 8. "A gente já ingressa neste janeiro com muitos compromissos e é dar atenção aos detalhes para fazer a diferença", destacou o técnico francano.
O Sesi Franca está na 4ª colocação, com 16 vitórias e 3 derrotas. Por sua vez, o time de Osasco luta contra o rebaixamento, aparecendo na 18ª posição, com 15 derrotas e apenas 4 vitórias.
No primeiro turno, o Franca venceu o adversário desta quinta-feira, jogando em Osasco, por 105 a 60. Na ocasião, o ala-armador Georginho foi o destaque da equipe francana ao fazer um triplo-duplo, com 17 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. O ala David Jackson também colaborou com 17 pontos naquela partida.
Os ingressos para a partida desta quinta-feira custam R$ 10 (arquibancadas) e R$ 20 (numeradas).
Matéria atualizada às 16h12 desta quinta-feira
