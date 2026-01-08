A estudante de odontologia Larissa Teixeira dos Santos, de 30 anos, moradora de Franca, escapou de um atropelamento após sofrer um grave acidente de trânsito no dia 18 de dezembro, na avenida Orlando Dompieri, na Vila Imperador. Ela está realizando uma rifa solidária para levantar fundos para fazer uma cirurgia no ombro e se recuperar da lesão provocada pelo acidente.
O caso foi noticiado na época pelo portal GCN/Sampi. Larissa pilotava uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um caminhão. Com o impacto, a moto foi parar embaixo do veículo pesado. O caminhão passou muito próximo ao corpo da jovem, que estava caída na via, e por pouco ela não foi atropelada.
A jovem lembra-se com detalhes do momento do acidente: "Quando caí na via, vi o caminhão passando por cima da minha moto e achei que fosse morrer. Deus me deu uma nova chance de vida. Fiquei acordada o tempo todo, vi tudo acontecer."
A vítima foi socorrida e encaminhada à Santa Casa de Franca, onde recebeu imobilização no ombro e, inicialmente, foi liberada. Dias depois, após novos exames, Larissa descobriu que precisaria passar por uma cirurgia no ombro devido a uma fratura.
Segundo ela, o primeiro médico que a atendeu afirmou que o caso não seria cirúrgico e que o osso se consolidaria sozinho. No entanto, após avaliação com um médico particular, foi constatada a necessidade de cirurgia urgente para evitar sequelas.
“Eu nasci de novo. Mas não é fácil conseguir R$ 16 mil da noite para o dia. Estou com o braço quebrado há três semanas, sentindo muita dor. Uso muito os braços na minha profissão e não posso correr o risco de ficar com sequelas”, relatou Larissa.
Para conseguir realizar o procedimento, Larissa criou uma rifa solidária, divulgada nas redes sociais. Quem for sorteado terá direito a um jantar com acompanhante em um restaurante da cidade.
Quem quiser ajudar, basta entrar em contato pelo telefone (16) 99236-7281 para escolher o número desejado na rifa. O valor da unidade é de R$ 20.
Do valor total necessário, ela ainda precisa arrecadar R$ 7,5 mil. A jovem ressalta que qualquer contribuição é bem-vinda.
