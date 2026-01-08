A estudante de odontologia Larissa Teixeira dos Santos, de 30 anos, moradora de Franca, escapou de um atropelamento após sofrer um grave acidente de trânsito no dia 18 de dezembro, na avenida Orlando Dompieri, na Vila Imperador. Ela está realizando uma rifa solidária para levantar fundos para fazer uma cirurgia no ombro e se recuperar da lesão provocada pelo acidente.

O caso foi noticiado na época pelo portal GCN/Sampi. Larissa pilotava uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um caminhão. Com o impacto, a moto foi parar embaixo do veículo pesado. O caminhão passou muito próximo ao corpo da jovem, que estava caída na via, e por pouco ela não foi atropelada.

A jovem lembra-se com detalhes do momento do acidente: "Quando caí na via, vi o caminhão passando por cima da minha moto e achei que fosse morrer. Deus me deu uma nova chance de vida. Fiquei acordada o tempo todo, vi tudo acontecer."