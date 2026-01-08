O motoboy Robson dos Santos Junior, de 23 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito enquanto trabalhava na tarde dessa quarta-feira, 7, no bairro Santa Cruz, em Franca. O jovem conduzia sua motocicleta pela avenida Major Nicácio, no sentido bairro, quando foi atingido por um carro no cruzamento com a rua Pedro Schirato.
Segundo relato de Robson, ele havia acabado de realizar uma entrega e seguia para buscar novos pedidos, quando o motorista do carro tentou fazer um retorno permitido para quem desce a avenida e acabou atingindo a motocicleta. O condutor do veículo afirmou que não viu o motoboy, mas parou no local, prestou socorro e deixou um contato telefônico.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento de emergência, encaminhando Robson ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", onde ele recebeu cuidados médicos. Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, o motoboy ficou impossibilitado de trabalhar, já que a moto foi danificada.
Robson diz que, após o acidente, tentou contato com o motorista para buscar apoio com os custos da moto e das despesas médicas, mas afirma que o homem se recusou a ajudar. “Ele disse que não estava errado e que o carro não é dele. Está fugindo da responsabilidade. Eu ganho por dia, agora vou ficar sem trabalhar”, desabafou.
Sem renda e com gastos inesperados, o jovem relata dificuldades para comprar medicações, pagar contas e consertar a motocicleta, que é seu principal meio de sustento. “Não consigo arcar com tudo sozinho. Preciso de ajuda”, afirmou.
Diante da situação, Robson pede ajuda para conseguir atravessar esse período sem trabalho. Chave Pix para quem puder ajudar: 16 99151-8441 Juliana (mãe).
