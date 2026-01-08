O motoboy Robson dos Santos Junior, de 23 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito enquanto trabalhava na tarde dessa quarta-feira, 7, no bairro Santa Cruz, em Franca. O jovem conduzia sua motocicleta pela avenida Major Nicácio, no sentido bairro, quando foi atingido por um carro no cruzamento com a rua Pedro Schirato.

Segundo relato de Robson, ele havia acabado de realizar uma entrega e seguia para buscar novos pedidos, quando o motorista do carro tentou fazer um retorno permitido para quem desce a avenida e acabou atingindo a motocicleta. O condutor do veículo afirmou que não viu o motoboy, mas parou no local, prestou socorro e deixou um contato telefônico.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento de emergência, encaminhando Robson ao Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz", onde ele recebeu cuidados médicos. Apesar de não ter sofrido ferimentos graves, o motoboy ficou impossibilitado de trabalhar, já que a moto foi danificada.