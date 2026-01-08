Veja o obituário desta quarta-feira, 7, em Franca:
Nome: José Carlos de Miranda
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Neuza Vieira Ribeiro
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Dirce Lucio Pereira
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia (MG)
Horário previsto do sepultamento: 14h
Nome: José Mauro Dias de Oliveira
Idade: 3 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Elisia Rosa Peixinho Alves
Idade: 89 anos
Local do velório: Velório Municipal de Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
