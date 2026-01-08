08 de janeiro de 2026
LUTO

Veja o obituário desta quinta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca
Memorial Jardim das Oliveiras, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 7, em Franca:

Nome: José Carlos de Miranda 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 1 VIP
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Neuza Vieira Ribeiro 
Idade: Não informada 
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade 
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Dirce Lucio Pereira 
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cássia (MG)
Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: José Mauro Dias de Oliveira
Idade: 3 anos 
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista 
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Elisia Rosa Peixinho Alves 
Idade: 89 anos
Local do velório: Velório Municipal de Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

