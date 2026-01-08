Os amantes do pedal já têm compromisso marcado. O cronograma de Passeios Ciclísticos de Franca começa oficialmente nesta quinta-feira, 8. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura, prevê uma média de cinco edições mensais, alternando entre percursos pela cidade e trilhas rurais.

Nesta quinta-feira: pedal noturno

Para a estreia da temporada, a concentração está marcada para as 19h15 no Complexo Poliesportivo, com saída pontual às 19h30.

O pelotão passará pelas ruas Capitão Zeca de Paula, Monsenhor Rosa e Álvaro Abranches, seguindo pelas avenidas Presidente Vargas e Hélio Palermo, até retornar ao Póli.

Domingo: pedal rural