Os amantes do pedal já têm compromisso marcado. O cronograma de Passeios Ciclísticos de Franca começa oficialmente nesta quinta-feira, 8. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura, prevê uma média de cinco edições mensais, alternando entre percursos pela cidade e trilhas rurais.
Nesta quinta-feira: pedal noturno
Para a estreia da temporada, a concentração está marcada para as 19h15 no Complexo Poliesportivo, com saída pontual às 19h30.
O pelotão passará pelas ruas Capitão Zeca de Paula, Monsenhor Rosa e Álvaro Abranches, seguindo pelas avenidas Presidente Vargas e Hélio Palermo, até retornar ao Póli.
Domingo: pedal rural
Já no fim de semana, o cenário muda. No domingo, 11, acontece o Passeio Ciclístico Rural.
- Ponto de Encontro: Posto de combustíveis na avenida Santos Dumont, 1.200.
- Horário: Concentração às 7h15 e largada às 7h30.
Segurança e agenda
A participação é aberta a toda a população. A organização orienta que os ciclistas utilizem equipamentos de proteção (capacete, luvas, luzes traseiras e dianteiras) e levem garrafinha de água. Para o domingo, o protetor solar é indispensável.
Além destas datas, o mês de janeiro terá edições nos dias 18, 22 e 25.
