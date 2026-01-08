08 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca
Prefeitura divulga datas do Passeio Ciclístico em janeiro; VEJA

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Passeios Ciclísticos voltam nesta quinta, com trajeto urbano
Passeios Ciclísticos voltam nesta quinta, com trajeto urbano

Os amantes do pedal já têm compromisso marcado. O cronograma de Passeios Ciclísticos de Franca começa oficialmente nesta quinta-feira, 8. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Esporte e Cultura, prevê uma média de cinco edições mensais, alternando entre percursos pela cidade e trilhas rurais.

Nesta quinta-feira: pedal noturno

Para a estreia da temporada, a concentração está marcada para as 19h15 no Complexo Poliesportivo, com saída pontual às 19h30.

O pelotão passará pelas ruas Capitão Zeca de Paula, Monsenhor Rosa e Álvaro Abranches, seguindo pelas avenidas Presidente Vargas e Hélio Palermo, até retornar ao Póli.

Domingo: pedal rural

Já no fim de semana, o cenário muda. No domingo, 11, acontece o Passeio Ciclístico Rural.

  • Ponto de Encontro: Posto de combustíveis na avenida Santos Dumont, 1.200.
  • Horário: Concentração às 7h15 e largada às 7h30.

Segurança e agenda

A participação é aberta a toda a população. A organização orienta que os ciclistas utilizem equipamentos de proteção (capacete, luvas, luzes traseiras e dianteiras) e levem garrafinha de água. Para o domingo, o protetor solar é indispensável.

Além destas datas, o mês de janeiro terá edições nos dias 18, 22 e 25.

