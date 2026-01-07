Um supervisor de 39 anos teve a casa invadida por criminosos enquanto viajava com a mulher, no Jardim Integração, em Franca. O crime só foi percebido no domingo, 4, quando o casal retornou ao imóvel. Um boletim de ocorrência foi registrado na noite desta terça-feira, 6.

Segundo o relato da vítima à polícia, os criminosos desligaram as câmeras de segurança da residência antes de agir, o que dificultou a identificação dos autores.

Ao chegarem em casa, o casal percebeu que o suporte de um dos vidros da sala havia sido desmontado, permitindo o acesso ao interior do imóvel sem levantar suspeitas externas. O local estava revirado, indicando que os criminosos agiram com tempo e tranquilidade.