Um supervisor de 39 anos teve a casa invadida por criminosos enquanto viajava com a mulher, no Jardim Integração, em Franca. O crime só foi percebido no domingo, 4, quando o casal retornou ao imóvel. Um boletim de ocorrência foi registrado na noite desta terça-feira, 6.
Segundo o relato da vítima à polícia, os criminosos desligaram as câmeras de segurança da residência antes de agir, o que dificultou a identificação dos autores.
Ao chegarem em casa, o casal percebeu que o suporte de um dos vidros da sala havia sido desmontado, permitindo o acesso ao interior do imóvel sem levantar suspeitas externas. O local estava revirado, indicando que os criminosos agiram com tempo e tranquilidade.
Do interior da residência, foram furtados diversos itens de valor, entre eles, canetas e acessórios pessoais, joias, incluindo uma aliança de ouro e dois anéis de ouro, roupas do casal, sendo oito vestidos da mulher, relógios de luxo, sendo um Michael Kors e dois Armani, um micro-ondas, uma televisão, dois notebooks e um aparelho celular.
Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado e os objetos furtados não foram recuperados.
