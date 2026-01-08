08 de janeiro de 2026
OBRAS CONCLUÍDAS

Rotatória do Zanetti é liberada com nova faixa exclusiva

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Obras finalizadas na rotatória do Zanetti, na região sul da cidade
O trânsito na região do Residencial Zanetti, na zona sul de Franca, deve fluir melhor a partir de agora. Após pouco mais de um mês, a Prefeitura concluiu, nessa quarta-feira, 7, as obras de mobilidade na rotatória entre as avenidas São Vicente e Jaime Tellini.

A intervenção era uma reivindicação antiga de moradores do Zanetti e do Polo Clube, que enfrentavam congestionamentos diários nos horários de pico devido ao crescimento acelerado da região.

O que mudou?

A principal alteração física foi o alargamento da pista. A avenida São Vicente foi ampliada, passando de duas para três faixas de rolagem no trecho da rotatória.

  • Faixa da direita: agora é exclusiva para quem precisa acessar a avenida Jaime Tellini.
  • Demais faixas: Seguem o fluxo normal da avenida ou retorno.

Atenção redobrada

Segundo a Secretaria de Segurança, a execução do serviço não exigiu interdição total, mas agora, com a pista liberada, a orientação é cautela. Motoristas e pedestres devem prestar atenção à nova sinalização instalada para evitar acidentes durante a adaptação ao novo desenho viário.

