A Polícia Militar recuperou, na noite desta terça-feira, 6, uma bicicleta avaliada em mais de R$ 100 mil que havia sido furtada de um atleta da Seleção Brasileira de Ciclismo em Ribeirão Preto. O caso só foi divulgado nesta quarta-feira, 7.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foram acionadas após a informação de um furto ocorrido em um condomínio residencial no bairro Jardim Canadá, na região Sul da cidade. A vítima é Nicolas Sessler, atleta profissional e integrante da Seleção Brasileira de Ciclismo.
De acordo com o relato do esportista, ele mora na Espanha há 13 anos e passa férias no Brasil. No começo da noite de segunda-feira, ele havia saído de casa e, ao retornar, percebeu que a bicicleta, uma S-Works de edição limitada, havia sido levada.
O equipamento é utilizado em competições de alto rendimento e está avaliado em aproximadamente R$ 100 mil.
Com base nas informações repassadas, os policiais iniciaram buscas por diferentes bairros da cidade, incluindo Parque Ribeirão, Jardim Progresso e Branca Salles. Durante as diligências, a bicicleta foi localizada escondida no canteiro central da avenida Patriarca.
A bicicleta foi recuperada e a ocorrência apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foi registrado boletim de ocorrência de localização e apreensão. A bicicleta foi devolvida ao atleta.
Nicolas tem carreira internacional no ciclismo e acumula títulos importantes, como campeão brasileiro de Mountain Bike, campeão da Volta de Valência e da Volta de Lérida, na Espanha, além de um quinto lugar nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, e o título do Tour de Salalah, em Omã.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.