A Polícia Militar recuperou, na noite desta terça-feira, 6, uma bicicleta avaliada em mais de R$ 100 mil que havia sido furtada de um atleta da Seleção Brasileira de Ciclismo em Ribeirão Preto. O caso só foi divulgado nesta quarta-feira, 7.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 11º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) foram acionadas após a informação de um furto ocorrido em um condomínio residencial no bairro Jardim Canadá, na região Sul da cidade. A vítima é Nicolas Sessler, atleta profissional e integrante da Seleção Brasileira de Ciclismo.

De acordo com o relato do esportista, ele mora na Espanha há 13 anos e passa férias no Brasil. No começo da noite de segunda-feira, ele havia saído de casa e, ao retornar, percebeu que a bicicleta, uma S-Works de edição limitada, havia sido levada.