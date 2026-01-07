07 de janeiro de 2026
Casal é preso suspeito de série de furtos em óticas de Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Mulher durante tentativa de furto de óculos em ótica de Franca
Um homem e uma mulher foram presos na tarde desta quarta-feira, 7, suspeitos de envolvimento em uma série de furtos de óculos em óticas de Franca. De acordo com a Polícia Militar, os crimes ocorreram em lojas do Centro e também houve uma tentativa de furto em uma ótica no shopping da cidade.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após a informação de um furto em andamento no shopping. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com funcionários da loja, que relataram que os óculos haviam sido recuperados. Ainda conforme os militares, a mulher suspeita conseguiu fugir quando a equipe chegou.

Com as imagens da suspeita cometendo furtos em outras óticas durante o dia, os policiais conseguiram encontrar a mulher pouco tempo depois.

Durante a abordagem, ela afirmou que havia tentado furtar os óculos, mas não obteve sucesso, e alegou ter transtorno de personalidade.

O homem que a acompanhava foi identificado como responsável por aguardar a mulher em um veículo, que seria usado para facilitar a fuga após os crimes.

Ambos foram detidos e levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde a ocorrência foi registrada. O casal permaneceu à disposição da Justiça.

