Um homem e uma mulher foram presos na tarde desta quarta-feira, 7, suspeitos de envolvimento em uma série de furtos de óculos em óticas de Franca. De acordo com a Polícia Militar, os crimes ocorreram em lojas do Centro e também houve uma tentativa de furto em uma ótica no shopping da cidade.

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas após a informação de um furto em andamento no shopping. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com funcionários da loja, que relataram que os óculos haviam sido recuperados. Ainda conforme os militares, a mulher suspeita conseguiu fugir quando a equipe chegou.

Com as imagens da suspeita cometendo furtos em outras óticas durante o dia, os policiais conseguiram encontrar a mulher pouco tempo depois.