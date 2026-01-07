A Francana está classificada, de forma antecipada, para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, após três anos sem avançar na disputa. A Veterana bateu o Barra-SC nesta terça-feira, 6, com gol do zagueiro Luiz Augusto, de cabeça, aos 3 minutos do segundo tempo, pela segunda rodada do grupo 13.
Agora, a Veterana enfrentará o Cruzeiro nesta sexta-feira, 9, às 21h30, no Lanchão, partida que definirá quem fica com a primeira colocação na chave. Cruzeiro e Francana têm 6 pontos cada um, mas a equipe mineira leva vantagem no saldo de gols: 4 contra 2 da Veterana. Barra-SC e Patos-PB já estão eliminados e apenas cumprem tabela na última rodada.
Jogadores e comissão técnica comemoraram a classificação. “Quero agradecer a Deus por este momento, pela classificação antecipada, pela história que a gente está fazendo na Francana. Agradecer a esses meninos pela vontade, determinação e garra. Aceitam tudo o que a gente passa, o que a gente fala. É só o começo da história”, disse o treinador da Francana, Lucas Bahia, de 42 anos, que estava emocionado.
Três edições sem avançar
A última vez que a Francana avançou para a fase mata-mata da Copa São Paulo foi na edição de 2022. O grupo era formado por Francana e Ponte Preta, que se classificaram, além de Juventude-RS e Confiança-SE. Mas na segunda fase (mata-mata), perdeu para o Fluminense-RJ por 3 a 1, no estádio Hudson Buck Ferreira, em Matão (SP).
Em 2023, a Veterana não avançou na chave que contava com Grêmio-RS e Guarani (Campinas), que se classificaram, e Cruzeiro-AL. Em 2024, a Francana não se classificou no grupo que contava com Botafogo-RJ e Tiradentes-PI, que se classificaram, e Rio Claro-SP. E em 2025, a Francana formou grupo ao lado de Atlético-MG e Guarani (Campinas), que avançaram na disputa, e Nova Iguaçu-RJ.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.