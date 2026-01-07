A Francana está classificada, de forma antecipada, para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026, após três anos sem avançar na disputa. A Veterana bateu o Barra-SC nesta terça-feira, 6, com gol do zagueiro Luiz Augusto, de cabeça, aos 3 minutos do segundo tempo, pela segunda rodada do grupo 13.

Agora, a Veterana enfrentará o Cruzeiro nesta sexta-feira, 9, às 21h30, no Lanchão, partida que definirá quem fica com a primeira colocação na chave. Cruzeiro e Francana têm 6 pontos cada um, mas a equipe mineira leva vantagem no saldo de gols: 4 contra 2 da Veterana. Barra-SC e Patos-PB já estão eliminados e apenas cumprem tabela na última rodada.

Jogadores e comissão técnica comemoraram a classificação. “Quero agradecer a Deus por este momento, pela classificação antecipada, pela história que a gente está fazendo na Francana. Agradecer a esses meninos pela vontade, determinação e garra. Aceitam tudo o que a gente passa, o que a gente fala. É só o começo da história”, disse o treinador da Francana, Lucas Bahia, de 42 anos, que estava emocionado.

Três edições sem avançar