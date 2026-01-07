07 de janeiro de 2026
Homem morre ao tentar assaltar policial militar em Ribeirão Preto

Reprodução/Câmera de segurança
Câmera de segurança flagra momento em que criminoso invade casa de policial militar em Ribeirão Preto
Câmera de segurança flagra momento em que criminoso invade casa de policial militar em Ribeirão Preto

Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após tentar assaltar um policial militar na madrugada desta quarta-feira, 7, no bairro Jardim Piratininga, em Ribeirão Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o policial chegava em casa e estacionava o veículo na garagem quando foi surpreendido por um suspeito armado, que anunciou o assalto. O agente reagiu e fez disparos contra o homem.

Uma câmera de segurança filmou o momento em que o policial chegava. Após entrar na casa, o criminoso apareceu, entrou e, em seguida, foi baleado.

O suspeito chegou a ser socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As armas utilizadas pelo policial e pelo suspeito foram apreendidas para perícia.

O caso foi registrado como roubo e homicídio na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ribeirão Preto. A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

