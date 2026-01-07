Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após tentar assaltar um policial militar na madrugada desta quarta-feira, 7, no bairro Jardim Piratininga, em Ribeirão Preto.

Segundo o boletim de ocorrência, o policial chegava em casa e estacionava o veículo na garagem quando foi surpreendido por um suspeito armado, que anunciou o assalto. O agente reagiu e fez disparos contra o homem.

Uma câmera de segurança filmou o momento em que o policial chegava. Após entrar na casa, o criminoso apareceu, entrou e, em seguida, foi baleado.