Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu após tentar assaltar um policial militar na madrugada desta quarta-feira, 7, no bairro Jardim Piratininga, em Ribeirão Preto.
Segundo o boletim de ocorrência, o policial chegava em casa e estacionava o veículo na garagem quando foi surpreendido por um suspeito armado, que anunciou o assalto. O agente reagiu e fez disparos contra o homem.
Uma câmera de segurança filmou o momento em que o policial chegava. Após entrar na casa, o criminoso apareceu, entrou e, em seguida, foi baleado.
O suspeito chegou a ser socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As armas utilizadas pelo policial e pelo suspeito foram apreendidas para perícia.
O caso foi registrado como roubo e homicídio na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ribeirão Preto. A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
