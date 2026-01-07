A Polícia Militar Ambiental realiza, entre esta sexta-feira, 9, e domingo, 11, a Operação Impacto Piracema em diversas regiões do estado de São Paulo. No interior paulista, as ações estarão concentradas nos municípios de Rifaina e Colômbia, com reforço no policiamento ambiental e náutico.
Em Rifaina, a operação contará com apoio do policiamento territorial, Polícia Rodoviária, Comando de Aviação da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. Já em Colômbia, as equipes atuarão com o suporte do policiamento rodoviário e territorial.
De acordo com a Polícia Ambiental, na sexta-feira será realizada uma preleção com o efetivo, na rampa municipal de Rifaina, reunindo todas as forças de segurança envolvidas na operação. O encontro marca o início das ações integradas no município.
A Operação Impacto Piracema tem como objetivo intensificar a fiscalização durante o período de reprodução dos peixes, combatendo a pesca predatória, prevenindo crimes ambientais e reforçando a segurança de moradores e turistas em áreas próximas a rios e represas.
As equipes devem realizar abordagens, patrulhamento fluvial e terrestre, além de ações educativas ao longo dos dias de operação.
