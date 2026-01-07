O Hospital do Câncer de Franca completou neste 6 de janeiro de 2026, seus 24 anos de história no atendimento à comunidade francana – com tratamentos de ponta, acolhimento e humanização. Além da cidade de Franca, 21 municípios da região são atendidos pelo hospital, que registra mais de 40 mil atendimentos anuais entre consultas, procedimentos e sessões de radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, entre outros - recebendo desde recém-nascidos até adultos – com tratamentos de alto nível técnico. Toda essa estrutura médica, humana e tecnológica é disponibilizada para o atendimento gratuito (SUS) de uma população estimada em mais de 750 mil habitantes.

História

O Hospital do Câncer de Franca nasceu do sonho e empenho de pessoas altruístas como os empresários Onofre de Paula Trajano, Pelegrino Donato e Luiza Helena Trajano Donato, que sensibilizados com as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com câncer de Franca e região ao se deslocarem para outras cidades a fim de buscarem tratamento, resolveram que a cidade necessitava urgentemente de um hospital para atender a estas demandas. Assim, estes três beneméritos mobilizaram vários outros empresários da cidade e juntos idealizaram este grande projeto, que se concretizou com a fundação do hospital em 6 de janeiro de 2002.

Hoje, o Hospital do Câncer é a unidade oncológica que faz parte do Grupo Santa Casa de Franca – que engloba ainda a Santa Casa (Hospital Geral de alta complexidade), o Hospital do Coração (unidade coronariana) e que ainda administra os AMES (Ambulatórios Médicos de Especialidades do Governo de São Paulo) das cidades de Franca, Casa Branca, Campinas, São Carlos, Vale do Jurumirim e Ribeirão Preto - visando oferecer tratamentos específicos e mais comodidade para pacientes que lutam contra o câncer.

Segundo o presidente do Grupo Santa Casa de Franca, Dr. Sidnei Martins de Oliveira, os primeiros equipamentos foram doados pelo grupo Magazine Luiza, por Pelegrino José Donato e os irmãos Luiza Trajano Donato e Onofre de Paula Trajano. Na época, o hospital atendia cerca de 120 pacientes por mês – e atualmente mantém mais de 1,5 mil pacientes em tratamento.

Tecnologia de ponta

Construído inicialmente numa área de 1.300 metros quadrados, o Hospital do Câncer de Franca com o rápido aumento da demanda ampliou rapidamente suas instalações, para continuar proporcionando um tratamento digno aos seus pacientes - e hoje é referência entre os grandes centros oncológicos do país.

Mantendo um corpo clínico competente e especializado, bem como equipes multiprofissional e técnica altamente capacitadas, o Hospital do Câncer atende a população com serviços de excelência em Quimioterapia, duas Radioterapias (com tecnologia de ponta entre as melhores do país, que atuam com maior precisão na aplicação de radiação e melhor qualidade de vida para o paciente), Braquiterapia (radioterapia invasiva), Hormonioterapia, Eclipse (ou Sistema de Planejamento Conformacional) e o Aparelho de Ortovoltagem, entre outros, proporcionando um tratamento digno aos seus pacientes. Oferece ainda uma estrutura de apoio multiprofissional nas áreas de psicologia, serviço social, nutrição e medicina nuclear – além de um grande Centro de Reabilitação, que envolve amplo trabalho na área de fisioterapia, essencial à plena recuperação dos pacientes nas etapas do pós-operatório e durante o próprio tratamento.

Após diversas ampliações conta hoje com uma infraestrutura moderna e bem equipada, organizada em várias alas como Quimioterapia (Pavilhão Rionegro & Solimões), Radioterapia (Pavilhão Luiza Trajano Donato), alas do Centro de Reabilitação (Pavilhão Onofre de Paula Trajano).

O presidente Dr. Sidnei Martins de Oliveira comenta: “O Hospital do Câncer de Franca, assim como todo o Grupo Santa Casa, tem em sua essência a prática da filantropia, sendo sob essa base que foi edificado e tem evoluído ao longo dessas décadas. Com a construção do Hospital do Câncer de Franca, nossa população passou a contar com os melhores tratamentos e atenção humanizada aqui mesmo em nossa cidade, o que impacta profundamente os resultados dos tratamentos, pois as respostas físicas e psicológicas positivas auxiliam os pacientes no enfrentamento da doença e no processo de recuperação. Ao longo dos anos, o hospital cresceu e se modernizou sem perder sua essência. Isso se deve à dedicação de médicos, gestores, equipes multiprofissionais e da diretoria administrativa voluntária, que unem experiência, inovação, responsabilidade na gestão e humanização no cuidado. Esse é o nosso compromisso com as pessoas da comunidade de Franca e das cidades de nossa região. Nosso agradecimento aos parceiros da iniciativa privada, aos Poderes Executivo e Legislativo, às instituições voluntárias e à população de Franca e região, que abraçam o Hospital do Câncer como um patrimônio coletivo. Este hospital é mais do que uma estrutura física: é um espaço de esperança, respeito à dignidade humana e fé na ciência. Seguimos com gratidão pelo que foi construído e com esperança em um futuro ainda melhor”, concluiu.

Thiago Silva, administrador hospitalar e superintendente do Grupo Santa Casa, destacou: “É muito gratificante poder estar alinhado com equipes médicas e técnicas tão competentes – e ainda contar com um grupo coeso de diretores experientes, que transmitem uma visão e missão claras para que possamos realizar uma gestão norteada por princípios éticos e foco em humanização e qualidade; por isso o Hospital do Câncer de Franca tem evoluído com tanto equilíbrio e excelência. Além disso, o saudável relacionamento que mantemos com as autoridades públicas, sempre primando pela transparência na gestão, nos permite receber um importante apoio, que nos possibilita empreender importantes projetos de melhorias na instituição. Nossos agradecimentos a todos os membros diretores que nos apoiam e a todos os envolvidos técnicos que atuam para a concretização desses projetos”, concluiu.

Dr. Rogério Campos Cintra Volpe, Médico e Diretor Clínico do Hospital do Câncer, falou: “Como médico do corpo clínico do Grupo Santa Casa de Franca venho observando ao longo dos anos a grande evolução do Hospital do Câncer - que é a unidade oncológica do Grupo - e as melhorias têm sido de grande relevância. Atualmente, estando na diretoria clínica do hospital, é muito gratificante atuar junto a médicos e todos os profissionais das equipes multidisciplinares, pois todos são altamente qualificados em suas funções, o que proporciona um alto índice de resolutividade nos casos dos pacientes que atendemos, elevando o nível do Hospital do Câncer de Franca e posicionando a instituição em um patamar de referência regional e também estadual”, concluiu.

Dr. Laurence Dias de Oliveira, Médico e Diretor Técnico do hospital, explica: “O Hospital do Câncer conta com um corpo clínico competente e especializado, bem como equipes multiprofissional e técnica altamente capacitadas; aqui oferecemos à população serviços de excelência em Quimioterapia, Radioterapia, Braquiterapia, Hormonioterapia, Eclipse e Aparelho de Ortovoltagem, entre outros, proporcionando um tratamento digno aos nossos pacientes. O hospital conta com uma estrutura de apoio multiprofissional nas áreas de psicologia, serviço social, nutrição, medicina nuclear e reabilitação, envolvendo um amplo trabalho na área de fisioterapia, essencial à plena reabilitação do paciente nas etapas do pós-operatório e durante o próprio tratamento. E o Hospital do Câncer de Franca se destaca pelo trabalho integrado e coeso entre as Diretorias Administrativa, Médica e Técnica – além da atuação de todos os nossos excelentes profissionais. Parabéns a todos os envolvidos por esse grande sucesso que é o nosso querido Hospital do Câncer de Franca!”.

Troféu ‘Atitude de Ouro’ na luta contra o câncer

O Hospital do Câncer de Franca realizou em 2025, o McDia Feliz, pelo sexto ano consecutivo. A campanha é anual, em parceria com o Instituto Ronald McDonald, e busca promover um envolvimento da sociedade com a causa da luta contra o câncer infantojuvenil. A campanha promove a venda do lanche Big Mac e de itens promocionais da ação, gerando uma arrecadação que sempre é revertida a um projeto de melhorias no atendimento às crianças e jovens em tratamento.

Em 2022, pela segunda vez o Hospital do Câncer de Franca conquistou o Troféu Atitude de Ouro, na categoria ‘Objeto de Desejo’, pelo maior percentual nacional de venda de produtos comparado a 2019. A Diretoria Administrativa destaca o envolvimento dos colaboradores do Grupo Santa Casa de Franca, bem como o apoio de empresas parceiras e principalmente da comunidade, que se envolve integralmente nas ações beneficentes promovidas pela instituição. O mais recente projeto inaugurado com recursos do McDia Feliz foi a aquisição dos novos equipamentos na oncopediatria do Hospital do Câncer (foto), proporcionando mais qualidade, conforto e modernização no atendimento às crianças e adolescentes em tratamento.

____________

Redação:

João Vitor Queiroz | marketing@santacasadefranca.com.br | (16) 99444-6151 WhatsApp

Gerência de Comunic. e Marketing do Grupo Santa Casa de Franca:

Henrique Novais | comunicacao@santacasadefranca.com.br | (16) 98135-1682 WhatsApp