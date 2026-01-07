Morreu em Franca a funcionária pública, técnica de enfermagem Maria Rosa Alves Moreno, aos 67 anos de idade. Ela era viúva e deixa dois filhos, Aline e Maílson. Rosa já vinha enfrentando problemas de saúde há algum tempo, com agravamento resultando em tromboembolismo pulmonar.

Maria Rosa trabalhava na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim Aeroporto III, zona Sul de Franca. "Maria Rosa era muito querida. Uma excelente profissional e vai deixar muita saudade", disse o colega técnico de enfermagem Emerson Teixeira.

O Grupo de Amigos do Sindicato dos Servidores e Trabalhadores de Franca publicou nota de pesar pela morte da servidora, destacando que Maria Rosa trabalhou na unidade de saúde por muitos anos, onde “conquistou a amizade e carinho das pessoas e dos pacientes pelo seu jeito atencioso, gentil e solidário”.