Um jovem de 19 anos precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na noite desta terça-feira, 6, após sofrer um acidente durante um treino em uma academia localizada na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca.

Segundo testemunhas, o jovem realizava um exercício com barra quando não conseguiu sustentar o peso e caiu para trás. Ele sentiu dores logo após a queda, e professores da academia decidiram acionar o socorro médico.

O rapaz foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), imobilizado ainda no local e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.