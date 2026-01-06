06 de janeiro de 2026
JARDIM NOÊMIA

Jovem é socorrido após acidente em treino de academia em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Samu durante o atendimento ao jovem em academia no Jardim Noêmia, em Franca
Um jovem de 19 anos precisou ser socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) na noite desta terça-feira, 6, após sofrer um acidente durante um treino em uma academia localizada na avenida São Vicente, no Jardim Noêmia, em Franca.

Segundo testemunhas, o jovem realizava um exercício com barra quando não conseguiu sustentar o peso e caiu para trás. Ele sentiu dores logo após a queda, e professores da academia decidiram acionar o socorro médico.

O rapaz foi atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), imobilizado ainda no local e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

