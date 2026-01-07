Um homem de 58 anos foi preso em flagrante na manhã desta quarta-feira, 7, após invadir o prédio onde moram a ex-mulher, de 39 anos, e as duas filhas. Armado com uma faca, ele tentou arrombar o apartamento, mesmo havendo uma medida protetiva em vigor contra ele. O caso aconteceu em Franca e foi registrado como tentativa de feminicídio.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada e conseguiu deter o agressor ainda no local. Durante a abordagem, os policiais encontraram roupas dentro do veículo do suspeito, o que levantou a suspeita de que ele pretendia matar a ex-companheira e, em seguida, fugir.

A vítima relatou que manteve um relacionamento com o agressor por cerca de 20 anos e que há aproximadamente três meses vem sendo perseguida, vivendo em constante medo, sem conseguir dormir ou ter tranquilidade.