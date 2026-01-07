Uma cafeteria localizada na rua Alberto de Azevedo, na Vila Santos Dumont, em Franca, foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira, 7. Um criminoso arrombou a porta do estabelecimento e levou um iPhone e cerca de R$ 400 em dinheiro que estavam no caixa.

O crime ocorreu por volta das 4h e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o suspeito forçou a porta para entrar no local. Mesmo com o alarme disparado, ele invadiu a cafeteria e passou a vasculhar gavetas rapidamente.

O ladrão recolheu todo o dinheiro do caixa, virou o suporte de moedas, levando o que havia, e também furtou um celular que estava sobre o balcão. Antes de fugir, ele ainda observou o ambiente à procura de outros objetos de valor.