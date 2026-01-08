A Prefeitura de Franca publicou nessa quarta-feira, 7, um decreto que regulamenta a cobrança dos tributos municipais ao longo do ano, incluindo a atualização dos valores do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), regras de parcelamento, descontos para pagamento à vista, formas de notificação e a ampliação do uso do Domicílio Fiscal Eletrônico.

O Decreto nº 12.160 estabelece que a base de cálculo do IPTU e dos demais créditos fiscais municipais será atualizada de acordo com a variação da UFMF (Unidade Fiscal do Município de Franca), índice oficial utilizado para correção monetária dos tributos.

Atualização dos valores

A correção monetária dos tributos municipais seguirá o índice da UFMF, que vale R$ 87,20 para 2026, conforme decreto publicado em novembro de 2025. A atualização vale tanto para o IPTU quanto para outros créditos fiscais do município.

Cadastro obrigatório do contribuinte