O mês de janeiro será decisivo para o futuro da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) de 2026, especificamente na parte artísitica. Após tentativas frustradas de contratação no ano passado, a Prefeitura de Franca aguarda a definição do novo processo licitatório que irá apontar a empresa responsável pela realização do evento previsto para acontecer de 14 a 24 de maio, no Parque de Exposições "Fernando Costa".

As empresas interressadas em promover a principal festa popular de Franca devem apresentar as propostas até a próxima segunda-feira, 12, às 9h30, com abertura dos envelopes na sequência. O valor mínimo estipulado para a concessão do direito da empresa promover a festa é de R$ 279.903,82, o mesmo do ano passado. Vence a empresa que oferecer o maior lance.

Pelo edital, a contratada deve realizar ao menos cinco shows artísticos, sendo dois gratuitos e um ecumênico, além de poder explorar espaços como camarotes, arquibancadas, áreas VIP, bares e parque de diversões.