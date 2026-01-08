O mês de janeiro será decisivo para o futuro da Expoagro (Exposição Agropecuária de Franca) de 2026, especificamente na parte artísitica. Após tentativas frustradas de contratação no ano passado, a Prefeitura de Franca aguarda a definição do novo processo licitatório que irá apontar a empresa responsável pela realização do evento previsto para acontecer de 14 a 24 de maio, no Parque de Exposições "Fernando Costa".
As empresas interressadas em promover a principal festa popular de Franca devem apresentar as propostas até a próxima segunda-feira, 12, às 9h30, com abertura dos envelopes na sequência. O valor mínimo estipulado para a concessão do direito da empresa promover a festa é de R$ 279.903,82, o mesmo do ano passado. Vence a empresa que oferecer o maior lance.
Pelo edital, a contratada deve realizar ao menos cinco shows artísticos, sendo dois gratuitos e um ecumênico, além de poder explorar espaços como camarotes, arquibancadas, áreas VIP, bares e parque de diversões.
O valor máximo dos ingressos de pista foi fixado em R$ 30, acima dos R$ 20 cobrados na edição de 2024.
Nova tentativa
Esta é a segunda tentativa da Prefeitura de contratar a empresa para promover a edição deste ano. No primeiro processo licitatório, e amepresa vendedora, WJC Promoções Artísticas Ltda, de Restinga, solicitou prazo por três vezes para efetuar o pagamento de R$ 279.903,82. O pedido descumpriu regras do edital e levou à anulação do processo, fracassando a licitação.
2025 sem shows
A edição de 2025 não teve shows, após a licitação ter sido considerada fracassada. A MHS Produções e Eventos Ltda., de Passos (MG), vencedora da licitação por uma lance no valor de R$ 400 mil para organizar a Expoagro Franca, desistiu de fazer a festa e não o fez o pagamento do lance. A empresa foi penalizada pela Prefeitura no valor de R$ 40 mil, equivalente a 10% do valor total do contrato.
Além da multa, a empresa foi impedida de participar de licitações e contratar com o poder público por dois anos, recebendo também declaração de inidoneidade, ficando proibida de firmar contratos com a administração pública em qualquer esfera nesse período.
Com a desistência da MHS, outras empresas participantes do processo licitatório foram convocadas, mas nenhuma delas demonstrou interesse em assumir a organização da parte artística da Expoagro. Como consequência, a edição não teve os tradicionais shows musicais.
