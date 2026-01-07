Um motorista de 37 anos bateu um VW Gol contra um poste de iluminação pública na noite dessa terça-feira, 6, em Restinga. Após o acidente, ele ameaçou policiais militares com um facão, foi socorrido ao hospital, de onde fugiu e, na sequência, se envolveu em uma briga com o primo, sendo atingido por uma barra de ferro, o que resultou em fratura exposta e no retorno ao atendimento médico. O caso desencadeou uma série de episódios de violência.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local para atender o acidente de trânsito, o motorista resistiu à abordagem policial e passou a ameaçar os policiais com um facão. Diante do risco, foi necessário o uso de arma de choque, para contê-lo.

Após ser contido, o homem foi socorrido e encaminhado ao Centro de Saúde de Restinga, onde permaneceu em observação médica. No entanto, mesmo contido em uma maca, ele conseguiu fugir da unidade de saúde e passou a circular pela via pública em estado de exaltação, o que motivou novo acionamento da Polícia Militar.