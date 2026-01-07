Um motorista de 37 anos bateu um VW Gol contra um poste de iluminação pública na noite dessa terça-feira, 6, em Restinga. Após o acidente, ele ameaçou policiais militares com um facão, foi socorrido ao hospital, de onde fugiu e, na sequência, se envolveu em uma briga com o primo, sendo atingido por uma barra de ferro, o que resultou em fratura exposta e no retorno ao atendimento médico. O caso desencadeou uma série de episódios de violência.
Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local para atender o acidente de trânsito, o motorista resistiu à abordagem policial e passou a ameaçar os policiais com um facão. Diante do risco, foi necessário o uso de arma de choque, para contê-lo.
Após ser contido, o homem foi socorrido e encaminhado ao Centro de Saúde de Restinga, onde permaneceu em observação médica. No entanto, mesmo contido em uma maca, ele conseguiu fugir da unidade de saúde e passou a circular pela via pública em estado de exaltação, o que motivou novo acionamento da Polícia Militar.
Na sequência, o primo do motorista, um sapateiro de 39 anos, que teria guardado o veículo após o acidente, encontrou-se com ele e tentou acalmá-lo, acompanhando-o até a residência. Durante a conversa, o motorista passou a exigir a devolução imediata do carro, ficando ainda mais agressivo.
Diante da situação, houve uma briga entre os dois, e o primo acabou atingindo o motorista com uma barra de ferro, causando uma fratura exposta no braço esquerdo.
Uma ambulância municipal socorreu novamente o motorista, que foi levado ao Centro de Saúde de Restinga, onde os médicos constataram a gravidade da lesão. Na sequência, foi transferido para a Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar localizou o primo em sua residência. Ele não negou a agressão, mas afirmou que agiu em legítima defesa, alegando que o motorista estava extremamente agressivo e alterado, representando risco à segurança das pessoas.
A barra de ferro utilizada na agressão não foi localizada. Os policiais também ouviram a mulher do motorista, que negou qualquer comportamento agressivo dele contra ela.
Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Restinga.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.