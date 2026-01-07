A Polícia Civil de Franca investiga o desaparecimento de Luiz Carlos Cordeiro, de 61 anos, ocorrido na segunda-feira, 5. O caso foi registrado no plantão policial após familiares perderem contato com o homem.
De acordo com o boletim de ocorrência, Luiz Carlos foi visto pela última vez na manhã de segunda, quando saiu de casa informando que iria ao Caps (Centro de Atenção Psicossocial). A previsão era de retorno no fim da tarde, o que não aconteceu.
Familiares procuraram a unidade de saúde e foram informados de que Luiz Carlos esteve no Caps no dia anterior, mas não retornou no dia seguinte. Desde então, o paradeiro dele é desconhecido.
Ainda segundo o registro policial, Luiz Carlos havia recebido alta em dezembro de uma clínica de reabilitação devido ao alcolismo e faz uso contínuo de medicamentos para tratamento psiquiátrico. No momento do desaparecimento, ele vestia camiseta, calça jeans e botas.
A família pede ajuda da população. Informações que possam contribuir para a localização de Luiz Carlos Cordeiro podem ser repassadas à Polícia Civil pelos telefones 197 ou 190.
