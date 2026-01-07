Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 17h dessa terça-feira, 6, na rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido São Joaquim da Barra a Guará, na altura do quilômetro 388.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a condutora de um GM/Cruze, uma jovem de 28 anos, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro lateral da rodovia, saiu da pista e capotou. O veículo acabou imobilizado em um barranco às margens do rio Sapucaí.
No carro, estavam quatro ocupantes: a motorista; a mãe dela, de 55 anos; além de uma criança de 2 anos e um bebê de apenas 8 meses. Todas as vítimas, moradoras em Ituverava, ficaram presas às ferragens.
Equipes da concessionária Entrevias, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência, realizando o resgate das vítimas e a sinalização do trecho.
A condutora, a passageira de 55 anos e o bebê de 8 meses foram socorridos em estado grave e encaminhados à Santa Casa de São Joaquim da Barra. A criança de 2 anos também recebeu atendimento médico.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.