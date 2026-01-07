Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 17h dessa terça-feira, 6, na rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido São Joaquim da Barra a Guará, na altura do quilômetro 388.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a condutora de um GM/Cruze, uma jovem de 28 anos, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro lateral da rodovia, saiu da pista e capotou. O veículo acabou imobilizado em um barranco às margens do rio Sapucaí.

No carro, estavam quatro ocupantes: a motorista; a mãe dela, de 55 anos; além de uma criança de 2 anos e um bebê de apenas 8 meses. Todas as vítimas, moradoras em Ituverava, ficaram presas às ferragens.