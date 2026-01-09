Quem passa pela rua Mestre Inácio já consegue visualizar a dimensão da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Santa Terezinha, em Franca. A construção atingiu uma nova etapa importante: com a alvenaria erguida, as paredes (internas e externas) estão sendo rebocadas.
Segundo a Prefeitura, as vigas de apoio já estão prontas e a previsão é que, nos próximos dias, seja iniciada a instalação da estrutura metálica da cobertura.
Investimento
A obra é resultado de uma parceria com o Governo Federal, através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O projeto envolve recursos de R$ 3,3 milhões, sendo R$ 900 mil de contrapartida dos cofres municipais.
Além da Santa Terezinha, a infraestrutura de saúde de Franca está com outras duas obras em andamento simultâneo:
- UBS do Parque das Esmeraldas, em fase de acabamento; e
- UBS do Jardim Palma.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.