09 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SAÚDE

Obras da UBS da Santa Terezinha avançam; cobertura será instalada

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Construção da nova UBS na Vila Santa Terezinha
Construção da nova UBS na Vila Santa Terezinha

Quem passa pela rua Mestre Inácio já consegue visualizar a dimensão da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Santa Terezinha, em Franca. A construção atingiu uma nova etapa importante: com a alvenaria erguida, as paredes (internas e externas) estão sendo rebocadas.

Segundo a Prefeitura, as vigas de apoio já estão prontas e a previsão é que, nos próximos dias, seja iniciada a instalação da estrutura metálica da cobertura.

Investimento

A obra é resultado de uma parceria com o Governo Federal, através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O projeto envolve recursos de R$ 3,3 milhões, sendo R$ 900 mil de contrapartida dos cofres municipais.

Além da Santa Terezinha, a infraestrutura de saúde de Franca está com outras duas obras em andamento simultâneo:

  • UBS do Parque das Esmeraldas, em fase de acabamento; e
  • UBS do Jardim Palma.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários