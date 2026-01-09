Quem passa pela rua Mestre Inácio já consegue visualizar a dimensão da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Santa Terezinha, em Franca. A construção atingiu uma nova etapa importante: com a alvenaria erguida, as paredes (internas e externas) estão sendo rebocadas.

Segundo a Prefeitura, as vigas de apoio já estão prontas e a previsão é que, nos próximos dias, seja iniciada a instalação da estrutura metálica da cobertura.

Investimento

A obra é resultado de uma parceria com o Governo Federal, através do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O projeto envolve recursos de R$ 3,3 milhões, sendo R$ 900 mil de contrapartida dos cofres municipais.