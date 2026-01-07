Franca iniciou 2026 com um pacote de oportunidades para quem busca qualificação. Através do programa Caminho para o Emprego, estão abertas mais de 175 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes no primeiro semestre.
As capacitações são realizadas em parceria com instituições, como o Senac e o Senai, e focam em setores estratégicos da economia local para facilitar a inserção no mercado de trabalho.
As opções de cursos
Há turmas disponíveis para os períodos da manhã, tarde e noite. As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas:
- Gastronomia: Pizzaiolo, Marmitas, Auxiliar de Cozinha e Panificação.
- Beleza: Depilação Tradicional e Design de Sobrancelhas.
- Tecnologia e Administrativo: Microsoft Office Specialist Associate e Auxiliar Administrativo.
- Indústria Calçadista: Pespontador.
Como se inscrever
As matrículas já estão abertas e devem ser feitas presencialmente. O candidato deve ter no mínimo 16 anos.
- Local: Escola Municipal Profissionalizante (rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, Centro).
- Documentos necessários: RG/CPF e comprovante de residência.
- Mais informações: (16) 3706-6590.
