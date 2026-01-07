Franca iniciou 2026 com um pacote de oportunidades para quem busca qualificação. Através do programa Caminho para o Emprego, estão abertas mais de 175 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes no primeiro semestre.

As capacitações são realizadas em parceria com instituições, como o Senac e o Senai, e focam em setores estratégicos da economia local para facilitar a inserção no mercado de trabalho.

As opções de cursos

Há turmas disponíveis para os períodos da manhã, tarde e noite. As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas:

Gastronomia: Pizzaiolo, Marmitas, Auxiliar de Cozinha e Panificação.

Beleza: Depilação Tradicional e Design de Sobrancelhas.

Tecnologia e Administrativo: Microsoft Office Specialist Associate e Auxiliar Administrativo.

Indústria Calçadista: Pespontador.

Como se inscrever