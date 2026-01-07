07 de janeiro de 2026
OPORTUNIDADE

Franca abre 175 vagas em cursos gratuitos de diversas áreas; VEJA

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
A Escola Municipal Profissionalizante fica no centro de Franca
A Escola Municipal Profissionalizante fica no centro de Franca

Franca iniciou 2026 com um pacote de oportunidades para quem busca qualificação. Através do programa Caminho para o Emprego, estão abertas mais de 175 vagas gratuitas para cursos profissionalizantes no primeiro semestre.

As capacitações são realizadas em parceria com instituições, como o Senac e o Senai, e focam em setores estratégicos da economia local para facilitar a inserção no mercado de trabalho.

As opções de cursos

Há turmas disponíveis para os períodos da manhã, tarde e noite. As vagas estão distribuídas nas seguintes áreas:

  • Gastronomia: Pizzaiolo, Marmitas, Auxiliar de Cozinha e Panificação.
  • Beleza: Depilação Tradicional e Design de Sobrancelhas.
  • Tecnologia e Administrativo: Microsoft Office Specialist Associate e Auxiliar Administrativo.
  • Indústria Calçadista: Pespontador.

Como se inscrever

As matrículas já estão abertas e devem ser feitas presencialmente. O candidato deve ter no mínimo 16 anos.

  • Local: Escola Municipal Profissionalizante (rua Dr. Júlio Cardoso, 1.948, Centro).
  • Documentos necessários: RG/CPF e comprovante de residência.
  • Mais informações: (16) 3706-6590.

