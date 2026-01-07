Um caso chocante registrado em Ribeirão Preto, a 90 km de Franca, teve um alívio nesta virada de ano. O pai biológico da menina de 3 anos, cujos mãe e padrasto foram presos suspeitos de estupro de vulnerável contra a criança, conseguiu na Justiça a guarda provisória da filha.

A menina, que estava em um abrigo sob cuidados do Conselho Tutelar desde a prisão do casal em 10 de dezembro, foi levada pelo pai para Paranapanema (SP) na última quarta-feira, 31, véspera de Ano Novo. O pai ainda irá tentar na Justiça a guarda definitiva da menina.

A denúncia do amante

A mãe Leiliane Vitória Oliva Coelho, 22 anos, vivia com o padrasto da criança, Andrey Gabriel Eduardo Bento Zancarli, 23 anos, e mantinha um relacionamento extraconjugal com um outro homem.