07 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MORTE SUSPEITA

Idoso é encontrado morto em decomposição e caso vira investigação

Por Lais Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Lais Bachur/GCN
A Polícia Militar encaminhou a ocorrência para a CPJ de Franca; agora o caso seguirá para investigação
A Polícia Militar encaminhou a ocorrência para a CPJ de Franca; agora o caso seguirá para investigação

Uma ocorrência de morte suspeita foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, nessa terça-feira, 6, após um idoso de 77 anos ser encontrado morto em avançado estado de decomposição em sua residência no bairro Nossa Senhora das Graças.

A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados inicialmente com a informação de que o idoso possuía diversas comorbidades e teria morrido de causas naturais. No local, o médico do Samu confirmou o óbito.

Durante o atendimento, as equipes constataram que o corpo já apresentava sinais avançados de decomposição, o que indicava que a morte não havia ocorrido no momento do acionamento, levantando dúvidas sobre o horário e as circunstâncias do óbito.

Diante da situação, o caso passou a ser tratado como morte suspeita, conforme os protocolos policiais.

O corpo do idoso foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, onde passará por exames necroscópicos para determinar a causa exata da morte e esclarecer as circunstâncias do falecimento.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários