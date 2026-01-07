Uma ocorrência de morte suspeita foi registrada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, nessa terça-feira, 6, após um idoso de 77 anos ser encontrado morto em avançado estado de decomposição em sua residência no bairro Nossa Senhora das Graças.

A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados inicialmente com a informação de que o idoso possuía diversas comorbidades e teria morrido de causas naturais. No local, o médico do Samu confirmou o óbito.

Durante o atendimento, as equipes constataram que o corpo já apresentava sinais avançados de decomposição, o que indicava que a morte não havia ocorrido no momento do acionamento, levantando dúvidas sobre o horário e as circunstâncias do óbito.