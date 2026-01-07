07 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade, em Franca
Cemitério da Saudade, em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 7, em Franca:

Nome: Albertino Moreira Carrijo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Paulo Antônio de Souza Franca
Idade: 86 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Crematório Prever Campos Elíseos, Ribeirão Preto
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Maria Rosa Alves Moreno
Idade: 67 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10 
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Expedito Muniz dos Santos
Idade: 77 anos 
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho 
Horário previsto do sepultamento: 10h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários