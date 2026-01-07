Veja o obituário desta quarta-feira, 7, em Franca:

Nome: Albertino Moreira Carrijo

Idade: Não informada

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Paulo Antônio de Souza Franca

Idade: 86 anos

Local do velório: Direto

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Crematório Prever Campos Elíseos, Ribeirão Preto

Horário previsto do sepultamento: 15h