Veja o obituário desta quarta-feira, 7, em Franca:
Nome: Albertino Moreira Carrijo
Idade: Não informada
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Cemitério Municipal de Cristais Paulista
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Paulo Antônio de Souza Franca
Idade: 86 anos
Local do velório: Direto
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Crematório Prever Campos Elíseos, Ribeirão Preto
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Maria Rosa Alves Moreno
Idade: 67 anos
Local do velório: Velório São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Expedito Muniz dos Santos
Idade: 77 anos
Local do velório: Santo Agostinho, sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
