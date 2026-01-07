Atenção, microempreendedores de Franca: começou a contagem regressiva para acertar as contas com a Receita Federal. O prazo para a entrega da Declaração Anual de Faturamento (DASN-SIMEI) referente ao ano de 2025 termina no dia 31 de maio.

A Secretaria de Inovação e Desenvolvimento alerta que a declaração é obrigatória para todos que tiveram CNPJ MEI ativo até dezembro do ano passado, independentemente do valor faturado ou mesmo se não houve movimentação financeira (faturamento zerado). Quem também deu baixa no MEI em 2025 precisa declarar os meses em que a empresa esteve ativa.

Cuidado com a multa

Deixar para a última hora ou perder o prazo pode sair caro. A entrega fora da data limite sujeita o contribuinte ao pagamento de multa, além de deixá-lo inadimplente com a Receita.

Como fazer a declaração?