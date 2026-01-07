A família do mototaxista Lourival de Souza Almeida, de 55 anos, faz um apelo urgente à população de Franca. Vítima de um grave acidente na manhã desta terça-feira, 6, no Jardim Guanabara, ele precisa com urgência de doações de sangue tipo O Negativo (O-).

Lourival está internado na Santa Casa de Franca, para onde foi transferido após receber os primeiros socorros no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz". O quadro é delicado. Segundo informações de familiares divulgadas à equipe do portal GCN/Sampi, ele fraturou cinco costelas, sofreu um rompimento no rim e teve ferimentos nas pernas.

O acidente

A colisão ocorreu durante uma perseguição policial. O motorista de uma picape Ford Pampa, que não possui habilitação, fugiu de uma blitz da Polícia Militar Rodoviária na rodovia Cândido Portinari, entrando em alta velocidade no bairro.