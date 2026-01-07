A família do mototaxista Lourival de Souza Almeida, de 55 anos, faz um apelo urgente à população de Franca. Vítima de um grave acidente na manhã desta terça-feira, 6, no Jardim Guanabara, ele precisa com urgência de doações de sangue tipo O Negativo (O-).
Lourival está internado na Santa Casa de Franca, para onde foi transferido após receber os primeiros socorros no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz". O quadro é delicado. Segundo informações de familiares divulgadas à equipe do portal GCN/Sampi, ele fraturou cinco costelas, sofreu um rompimento no rim e teve ferimentos nas pernas.
O acidente
A colisão ocorreu durante uma perseguição policial. O motorista de uma picape Ford Pampa, que não possui habilitação, fugiu de uma blitz da Polícia Militar Rodoviária na rodovia Cândido Portinari, entrando em alta velocidade no bairro.
Ao cruzar as ruas Benedito Merlino e Professor Nicolau Del Monte, o condutor da picape ignorou o sinal de "Pare" e atingiu violentamente a moto de Lourival, que seguia pela preferencial. A motocicleta ficou destruída embaixo do carro.
Motorista liberado
O causador do acidente foi detido pela Polícia Militar logo após a colisão e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Ele prestou depoimento, onde deverá responder por lesão corporal e dirigir sem habilitação, mas foi liberado em seguida para responder ao processo em liberdade.
Como ajudar
Doadores podem se dirigir ao Hemocentro de Franca, na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé, informando o nome de Lourival no momento da doação.
Requisitos para doação de sangue
- Idade: entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização dos responsáveis);
- Peso: acima de 50 kg;
- Saúde: estar em boas condições de saúde, sem sintomas de gripe, febre ou infecções;
- Alimentação: estar alimentado, evitando comidas gordurosas nas três horas que antecedem a doação;
- Hidratação: beber bastante água antes da doação.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.