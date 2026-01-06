A Francana venceu o Barra, de Santa Catarina, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, 6, no estádio municipal José Lancha Filho, o "Lanchão", pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com a vitória, a equipe chegou aos 6 pontos e garantiu, de forma antecipada, a classificação no Grupo 13.
O primeiro tempo foi disputado sem muitas emoções, com nível técnico abaixo do esperado. A Francana esperava o Barra mais ofensivo, que precisava da vitória. A única chance real de gol da Veterana foi aos 39 minutos, com o atacante Jhon, que ganhou na corrida, mas chutou para fora.
O Barra também não oferecia perigo ao goleiro Luiz Felipe, da Veterana, com a primeira etapa terminando sem gols.
A Francana abriu o placar aos 3 minutos do segundo tempo. Em uma cobrança de escanteio, o goleiro saiu mal e Luís Gustavo empurrou a bola para o fundo do gol.
O jogo ganhou emoção, diferente do que aconteceu na primeira etapa. A Francana passou a administrar o resultado, enquanto o time de Santa Catarina tentava de todas as maneiras, pelo menos, empatar o placar. A Francana conseguiu segurar a classificação antecipada para a segunda fase.
A equipe comandada por Lucas Bahia volta a campo contra o Cruzeiro na próxima sexta-feira, 9, às 21h30, novamente no Lanchão.
