A Francana venceu o Barra, de Santa Catarina, por 1 a 0, na noite desta terça-feira, 6, no estádio municipal José Lancha Filho, o "Lanchão", pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com a vitória, a equipe chegou aos 6 pontos e garantiu, de forma antecipada, a classificação no Grupo 13.

O primeiro tempo foi disputado sem muitas emoções, com nível técnico abaixo do esperado. A Francana esperava o Barra mais ofensivo, que precisava da vitória. A única chance real de gol da Veterana foi aos 39 minutos, com o atacante Jhon, que ganhou na corrida, mas chutou para fora.

O Barra também não oferecia perigo ao goleiro Luiz Felipe, da Veterana, com a primeira etapa terminando sem gols.