SUSTO

Motociclista fica ferido em acidente entre Franca e Ibiraci (MG)

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência na rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci (MG)
Corpo de Bombeiros durante o atendimento da ocorrência na rodovia João Traficante, entre Franca e Ibiraci (MG)

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira, 6, no km 2 da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu depois que o motorista de uma Fiat Toro fez uma conversão na pista e foi atingido pela motocicleta.

Com a batida, o motociclista foi lançado na pista e sofreu ferimentos em várias partes do corpo.

Equipes de resgate prestaram os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.

A Polícia Militar também esteve na rodovia para registrar a ocorrência e controlar o trânsito durante o atendimento.

