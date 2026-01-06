Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira, 6, no km 2 da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu depois que o motorista de uma Fiat Toro fez uma conversão na pista e foi atingido pela motocicleta.

Com a batida, o motociclista foi lançado na pista e sofreu ferimentos em várias partes do corpo.