Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira, 6, no km 2 da rodovia João Traficante, que liga Franca a Ibiraci (MG).
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu depois que o motorista de uma Fiat Toro fez uma conversão na pista e foi atingido pela motocicleta.
Com a batida, o motociclista foi lançado na pista e sofreu ferimentos em várias partes do corpo.
Equipes de resgate prestaram os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
A Polícia Militar também esteve na rodovia para registrar a ocorrência e controlar o trânsito durante o atendimento.
