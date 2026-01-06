O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) anunciou que a nova empresa responsável pelo transporte coletivo de Franca começará a operar no dia 18 de janeiro. A informação foi divulgada em um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito, na tarde desta terça-feira, 6. Na ocasião, também foi apresentado o novo layout dos ônibus que vão circular no município.
Os veículos da empresa MOV terão uma mudança visual em relação à antiga concessionária. Diferentemente dos ônibus da empresa São José, que exibiam apenas o nome e peças publicitárias, os novos coletivos contarão com o brasão do município.
O transporte coletivo será subsidiado pelo município. No edital vencido pela Itu Transportes e Turismo Ltda, ficou determinado que o valor inicial da passagem será de R$ 8,228. A prefeitura subsidiará R$ 4,228 de cada passagem vendida.
"Quando muitas cidades estão aumentando suas passagens, nós vamos baixar o valor que o passageiro paga na tarifa. A partir do dia 18, a passagem fica 20% mais barata. A tarifa cheia cairá para R$4", disse Alexandre.
O prefeito também informou que os créditos já existentes nos cartões dos usuários da empresa São José poderão ser usados normalmente na nova empresa durante o período de transição entre as operadoras.
"Todas as gratuidades serão mantidas e teremos mais ônibus nas ruas, especialmente nos horários de pico. Também já determinei uma fiscalização rigorosa na nova empresa, para que o passageiro seja sempre bem atendido", continuou.
Empresa abre vagas de emprego em Franca
Além do início da operação, a empresa MOV informou que está com vagas de emprego abertas em diversas áreas. As oportunidades são para motoristas profissionais, mecânicos, eletricistas, funileiros, tapeceiros, fiscais, serviços gerais, lavadores de ônibus, além de vagas no setor administrativo e para jovens aprendizes.
Os salários variam de R$ 1.608 a R$ 7 mil, de acordo com a função, além de benefícios como convênio médico, vale-transporte, convênio farmácia e cesta básica.
Os interessados podem enviar o currículo pelo e-mail recrutamento@movfranca.com.br, pelo WhatsApp (16) 99602-7543 ou pelo site da empresa. Também é possível entregar o currículo impresso no Terminal Central "Ayrton Senna", no Centro, ou na sede da empresa, localizada na Avenida Willian Azzus, 480, no bairro Recreio Campo Belo.
