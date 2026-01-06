O prefeito Alexandre Ferreira (MDB) anunciou que a nova empresa responsável pelo transporte coletivo de Franca começará a operar no dia 18 de janeiro. A informação foi divulgada em um vídeo publicado nas redes sociais do prefeito, na tarde desta terça-feira, 6. Na ocasião, também foi apresentado o novo layout dos ônibus que vão circular no município.

Os veículos da empresa MOV terão uma mudança visual em relação à antiga concessionária. Diferentemente dos ônibus da empresa São José, que exibiam apenas o nome e peças publicitárias, os novos coletivos contarão com o brasão do município.

O transporte coletivo será subsidiado pelo município. No edital vencido pela Itu Transportes e Turismo Ltda, ficou determinado que o valor inicial da passagem será de R$ 8,228. A prefeitura subsidiará R$ 4,228 de cada passagem vendida.