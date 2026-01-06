O Paulistão Atacadista de Franca irá implantar, a partir deste mês de janeiro de 2026, o modelo de escala de trabalho 5x2 (cinco dias trabalhados e dois de folga). A alteração também acontece nas suas unidades de Barretos e Sertãozinho. A medida amplia um projeto-piloto de jornada que vem sendo avaliado pelo Grupo Savegnago e representa uma alternativa ao tradicional modelo 6x1, comum no varejo.
A escala 5x2 mantém a carga horária semanal de 44 horas prevista em lei, porém redistribuída em cinco dias de trabalho, com jornadas diárias de 8h48. O objetivo é proporcionar uma rotina mais equilibrada aos colaboradores, favorecendo o descanso, o convívio familiar e a recuperação física, sem comprometer a eficiência operacional das lojas.
Segundo o vice-presidente administrativo e financeiro do Grupo Savegnago, Beto Borsoni, a adoção do novo formato reforça o compromisso com o bem-estar das equipes. “Ter dois dias de descanso faz diferença na recuperação física, no convívio familiar e na disposição para o trabalho, refletindo diretamente no bem-estar e na motivação das equipes”, afirma.
Com a implantação da escala nessas unidades, o grupo seguirá acompanhando indicadores operacionais, produtividade e adaptação das equipes ao novo modelo. Os dados obtidos servirão de base para a avaliação de uma possível ampliação da escala 5x2 para outras unidades da rede ao longo de 2026.
Paulistão Atacadista
O Paulistão Atacadista integra o Grupo Savegnago, fundado em 1976, em Sertãozinho, e atualmente conta com nove unidades em funcionamento no interior paulista. Voltada tanto ao atendimento de comerciantes quanto do consumidor final, a bandeira vem expandindo sua presença regional e fortalecendo sua atuação no segmento atacarejo, gerando milhares de empregos diretos e indiretos.
Dentro do plano de expansão do grupo, a expectativa é alcançar 14 unidades do Paulistão Atacadista até 2026, ampliando o atendimento em municípios do interior de São Paulo e reforçando investimentos em gestão, estrutura e valorização dos colaboradores.
