O Paulistão Atacadista de Franca irá implantar, a partir deste mês de janeiro de 2026, o modelo de escala de trabalho 5x2 (cinco dias trabalhados e dois de folga). A alteração também acontece nas suas unidades de Barretos e Sertãozinho. A medida amplia um projeto-piloto de jornada que vem sendo avaliado pelo Grupo Savegnago e representa uma alternativa ao tradicional modelo 6x1, comum no varejo.

A escala 5x2 mantém a carga horária semanal de 44 horas prevista em lei, porém redistribuída em cinco dias de trabalho, com jornadas diárias de 8h48. O objetivo é proporcionar uma rotina mais equilibrada aos colaboradores, favorecendo o descanso, o convívio familiar e a recuperação física, sem comprometer a eficiência operacional das lojas.

Segundo o vice-presidente administrativo e financeiro do Grupo Savegnago, Beto Borsoni, a adoção do novo formato reforça o compromisso com o bem-estar das equipes. “Ter dois dias de descanso faz diferença na recuperação física, no convívio familiar e na disposição para o trabalho, refletindo diretamente no bem-estar e na motivação das equipes”, afirma.