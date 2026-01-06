Um motociclista de 28 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com uma caminhonete na avenida Brasil, no Prolongamento da Vila Aparecida, em Franca, no fim da tarde desta terça-feira, 6.

Uma câmera de segurança filmou o momento em que a batida aconteceu. Nas imagens, é possível ver a caminhonete e o motociclista seguindo no mesmo sentido da avenida, do bairro para o centro.

Em determinado momento, o motociclista tentou ultrapassar pela direita e não percebeu que o motorista da caminhonete tentava virar para a direita, atingindo a moto em que o jovem estava.