06 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Acidente entre moto e caminhonete deixa ferido na avenida Brasil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Viatura do Samu durante o atendimento à vítima de acidente na avenida Brasil, em Franca
Viatura do Samu durante o atendimento à vítima de acidente na avenida Brasil, em Franca

Um motociclista de 28 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com uma caminhonete na avenida Brasil, no Prolongamento da Vila Aparecida, em Franca, no fim da tarde desta terça-feira, 6.

Uma câmera de segurança filmou o momento em que a batida aconteceu. Nas imagens, é possível ver a caminhonete e o motociclista seguindo no mesmo sentido da avenida, do bairro para o centro.

Em determinado momento, o motociclista tentou ultrapassar pela direita e não percebeu que o motorista da caminhonete tentava virar para a direita, atingindo a moto em que o jovem estava.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado para a calçada e sofreu escoriações pelo corpo.

O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados. O rapaz foi socorrido no Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz".

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários