Um traficante de 19 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 6, durante uma operação da Polícia Militar na região do Jardim Aeroporto III, na Zona Sul de Franca.

Segundo a Polícia Militar, denúncias anônimas indicaram que uma casa estava sendo usada como ponto de venda de drogas. No momento em que os policiais patrulhavam a área, o suspeito percebeu a movimentação dos militares e tentou fugir pelos telhados das casas.

Os militares, então, realizaram um cerco e conseguiram localizar o suspeito dentro do banheiro de uma casa. Com o jovem, que já tem passagens por tráfico, foi encontrada uma pochete onde estavam escondidas as drogas.