Um traficante de 19 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 6, durante uma operação da Polícia Militar na região do Jardim Aeroporto III, na Zona Sul de Franca.
Segundo a Polícia Militar, denúncias anônimas indicaram que uma casa estava sendo usada como ponto de venda de drogas. No momento em que os policiais patrulhavam a área, o suspeito percebeu a movimentação dos militares e tentou fugir pelos telhados das casas.
Os militares, então, realizaram um cerco e conseguiram localizar o suspeito dentro do banheiro de uma casa. Com o jovem, que já tem passagens por tráfico, foi encontrada uma pochete onde estavam escondidas as drogas.
Com o homem, foram encontrados mais de 200 pinos de cocaína, 180 pedras de crack e cerca de 300 gramas de maconha, que estavam fracionadas e prontas para a venda.
O jovem foi encaminhado ao CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.