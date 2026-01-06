06 de janeiro de 2026
NÃO DEU!

Traficante foge da PM e é pego em banheiro no Jd. Aeroporto III

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Arquivo GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca, para onde o jovem foi levado pelos policiais
Central de Polícia Judiciária de Franca, para onde o jovem foi levado pelos policiais

Um traficante de 19 anos foi preso na tarde desta terça-feira, 6, durante uma operação da Polícia Militar na região do Jardim Aeroporto III, na Zona Sul de Franca.

Segundo a Polícia Militar, denúncias anônimas indicaram que uma casa estava sendo usada como ponto de venda de drogas. No momento em que os policiais patrulhavam a área, o suspeito percebeu a movimentação dos militares e tentou fugir pelos telhados das casas.

Os militares, então, realizaram um cerco e conseguiram localizar o suspeito dentro do banheiro de uma casa. Com o jovem, que já tem passagens por tráfico, foi encontrada uma pochete onde estavam escondidas as drogas.

Com o homem, foram encontrados mais de 200 pinos de cocaína, 180 pedras de crack e cerca de 300 gramas de maconha, que estavam fracionadas e prontas para a venda.

O jovem foi encaminhado ao CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

