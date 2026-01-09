A Polícia Militar Rodoviária divulgou o balanço da Operação Feriados - Ano Novo, realizada entre os dias 31 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, nas rodovias da região de Franca, Ribeirão Preto, Orlândia, Sertãozinho e Brodowski. Os dados são da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv). A operação que intensificou o patrulhamento aconteceu em todo estado de São Paulo.
Segundo a Polícia Rodoviária, foram registrados 14 acidentes de trânsito, sendo 12 com vítimas e 2 sem vítimas. Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas, com 12 vítimas leves e 2 graves. Não houve registro de mortes nas rodovias da região durante o feriado
Na fiscalização, a Polícia Rodoviária abordou 970 veículos. Desses, 20 foram recolhidos e 84 documentos acabaram apreendidos. Também foram contabilizadas 1.662 imagens de radar e 2.800 multas de trânsito.
Entre as infrações mais comuns, o não uso do cinto de segurança ou de dispositivos de retenção liderou o ranking, com 1.192 autuações. Em seguida, aparecem as infrações cometidas por motociclistas, com 225 registros, além de 35 autuações por ultrapassagens em locais proibidos
A fiscalização contra a combinação de álcool e direção também foi intensificada. Ao todo, foram realizados 4.101 testes do bafômetro. A polícia aplicou 12 multas por alcoolemia e 193 por recusa ao teste, sem registro de flagrante de embriaguez ao volante durante o período da operação
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, os números refletem o emprego do Plano de Policiamento Inteligente e o trabalho preventivo das equipes, com foco na defesa da vida e na redução de acidentes nas rodovias da região durante o feriado prolongado de Ano Novo.
