A Polícia Militar Rodoviária divulgou o balanço da Operação Feriados - Ano Novo, realizada entre os dias 31 de dezembro de 2025 e 4 de janeiro de 2026, nas rodovias da região de Franca, Ribeirão Preto, Orlândia, Sertãozinho e Brodowski. Os dados são da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária (3º BPRv). A operação que intensificou o patrulhamento aconteceu em todo estado de São Paulo.

Segundo a Polícia Rodoviária, foram registrados 14 acidentes de trânsito, sendo 12 com vítimas e 2 sem vítimas. Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas, com 12 vítimas leves e 2 graves. Não houve registro de mortes nas rodovias da região durante o feriado

Na fiscalização, a Polícia Rodoviária abordou 970 veículos. Desses, 20 foram recolhidos e 84 documentos acabaram apreendidos. Também foram contabilizadas 1.662 imagens de radar e 2.800 multas de trânsito.