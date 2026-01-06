Um feirante teve sua moto furtada na tarde dessa segunda-feira, 5, na rua Antônio Vieira Oliveira, no bairro Santo Agostinho, em Franca. O crime foi registrado por uma câmera de segurança, e o veículo foi recuperado nesta terça-feira, 6.

As imagens mostram o momento em que o suspeito caminhava pela rua e se aproximou da motocicleta. Como o proprietário havia deixado a chave no contato, o criminoso subiu na moto e deu a partida. Em seguida, ele fugiu do local levando a moto.

Segundo a vítima, a moto foi furtada enquanto ela estava dentro de uma igreja.