Feirante tem moto furtada enquanto estava em igreja em Franca

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Câmera de segurança
Momento em que o criminoso sai com a moto do feirante em Franca
Momento em que o criminoso sai com a moto do feirante em Franca

Um feirante teve sua moto furtada na tarde dessa segunda-feira, 5, na rua Antônio Vieira Oliveira, no bairro Santo Agostinho, em Franca. O crime foi registrado por uma câmera de segurança, e o veículo foi recuperado nesta terça-feira, 6.

As imagens mostram o momento em que o suspeito caminhava pela rua e se aproximou da motocicleta. Como o proprietário havia deixado a chave no contato, o criminoso subiu na moto e deu a partida. Em seguida, ele fugiu do local levando a moto.

Segundo a vítima, a moto foi furtada enquanto ela estava dentro de uma igreja.

A moto foi encontrada nesta terça-feira. Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

