O Horto de Plantas Medicinais da Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca, entra em 2026 com novas perspectivas. Mantido pelo CPSM (Centro de Promoção de Saúde Mental), o espaço segue em fase de consolidação e se prepara para abrir as portas à comunidade, escolas e empresas ainda neste ano.
A iniciativa promove a saúde de forma integral e prevê, a médio prazo, a produção de fitoterápicos e a ampliação das atividades com a população.
O que esperar para 2026
Com o avanço das etapas de plantio e organização, a expectativa é de que o horto se torne um espaço vivo de aprendizado. Entre as novidades planejadas para este ano, estão:
- Visitas: abertura para grupos escolares, empresas e comunidade em geral para atividades educativas e terapêuticas;
- Projeto Estrelinhas: ações específicas voltadas para a prevenção e promoção da saúde mental de crianças e adolescentes atendidos pela Fundação;
- Integração: início gradual da participação dos próprios usuários da Fundação nas atividades do local.
Trabalho voluntário
A estruturação do local ganhou força em 2024, após um workshop que captou voluntários. Esse grupo mantém presença semanal no horto, aos sábados, ajudando desde a propagação de mudas (foco do primeiro semestre do ano passado) até o plantio em campo definitivo, realizado no segundo semestre.
Segundo Peter Gustavo, terapeuta integrativo e coordenador do projeto, o objetivo vai além do cultivo. "Com este espaço, promovemos a saúde de forma integral em todas as suas dimensões: física, mental, emocional, social e espiritual", destaca.
