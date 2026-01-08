O Horto de Plantas Medicinais da Fundação Espírita Allan Kardec, em Franca, entra em 2026 com novas perspectivas. Mantido pelo CPSM (Centro de Promoção de Saúde Mental), o espaço segue em fase de consolidação e se prepara para abrir as portas à comunidade, escolas e empresas ainda neste ano.

A iniciativa promove a saúde de forma integral e prevê, a médio prazo, a produção de fitoterápicos e a ampliação das atividades com a população.

O que esperar para 2026

Com o avanço das etapas de plantio e organização, a expectativa é de que o horto se torne um espaço vivo de aprendizado. Entre as novidades planejadas para este ano, estão:

Visitas: abertura para grupos escolares, empresas e comunidade em geral para atividades educativas e terapêuticas;

Projeto Estrelinhas: ações específicas voltadas para a prevenção e promoção da saúde mental de crianças e adolescentes atendidos pela Fundação;

Integração: início gradual da participação dos próprios usuários da Fundação nas atividades do local.

Trabalho voluntário