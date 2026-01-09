Diagnosticado em dezembro de 2022 com deficiência congênita de plasminogênio, uma doença hematológica considerada ultra rara e sem cura, o pequeno Eduardo Henrique Silva de Freitas, morador de Franca, convive com crises que provocam formações semelhantes a membranas sobre os olhos, quadro conhecido como conjuntivite lenhosa. Os sintomas o acompanham desde o nascimento, mas o diagnóstico só foi confirmado após internação e exames realizados no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

Na crise mais grave, ainda em 2022, uma infecção nos olhos evoluiu para uma úlcera, o que levou ao encaminhamento imediato para a unidade de referência. Depois da bateria de exames, veio a confirmação da doença. Desde então, Eduardo é acompanhado por equipes de oftalmologia, otorrinolaringologia, odontologia e oftalmo plástica pediátrica. As crises, quando aparecem, só são amenizadas com transfusões de plasma - único recurso disponível atualmente.

Cautelosos quanto às reações do organismo, os médicos adiaram qualquer intervenção até estabilizar o quadro. Como Eduardo não apresenta crises desde dezembro de 2023, a equipe liberou uma cirurgia para 10 de março, no HC de Ribeirão Preto. O procedimento tem objetivo estético, reduzir o aspecto de “olhinho saltado”, e não altera a evolução da doença, mas deve trazer impacto importante na autoestima e na convivência social do menino, que enfrenta constrangimentos na escola e em espaços públicos.