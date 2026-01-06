O motorista que fugiu de uma blitz policial e atropelou um motociclista na manhã desta terça-feira, 6, no Jardim Guanabara, em Franca, foi detido pela Polícia Militar. Ele foi encaminhado à delegacia, prestou depoimento e, em seguida, foi liberado.

A vítima, um mototaxista de 55 anos, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz". Ele sofreu ferimentos nas pernas e precisou ser transferido para a Santa Casa de Franca para passar por cirurgia. Seu estado de saúde não foi informado, mas ele segue em atendimento médico.

O acidente

De acordo com a Polícia, o condutor dirigia uma picape Ford Pampa e não possuía habilitação. Ele entrou na alça de acesso ao Jardim Guanabara, pela rodovia Cândido Portinari, onde ocorria uma blitz da Polícia Militar Rodoviária.