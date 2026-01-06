O motorista que fugiu de uma blitz policial e atropelou um motociclista na manhã desta terça-feira, 6, no Jardim Guanabara, em Franca, foi detido pela Polícia Militar. Ele foi encaminhado à delegacia, prestou depoimento e, em seguida, foi liberado.
A vítima, um mototaxista de 55 anos, foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz". Ele sofreu ferimentos nas pernas e precisou ser transferido para a Santa Casa de Franca para passar por cirurgia. Seu estado de saúde não foi informado, mas ele segue em atendimento médico.
O acidente
De acordo com a Polícia, o condutor dirigia uma picape Ford Pampa e não possuía habilitação. Ele entrou na alça de acesso ao Jardim Guanabara, pela rodovia Cândido Portinari, onde ocorria uma blitz da Polícia Militar Rodoviária.
Ao perceber que seria abordado, o motorista deu marcha a ré e saiu do local em alta velocidade, iniciando uma fuga pelas ruas do bairro.
Durante a perseguição, o motorista não respeitou a sinalização de "Pare" no cruzamento da rua Benedito Merlino com a rua Professor Nicolau Del Monte. No local, ele atingiu o motociclista, que seguia pela via preferencial.
No momento da colisão, o mototaxista não transportava passageiro. Com o impacto, a vítima foi arremessada a metros de distância e caiu sobre a calçada. A motocicleta ficou completamente danificada e presa embaixo da picape.
Após o acidente, a viatura policial alcançou o motorista, que foi detido e levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. Após ser ouvido pela Polícia Civil, ele foi liberado.
O motorista deverá responder pelos crimes de lesão corporal e dirigir sem habilitação, conforme informou a polícia.
A perícia técnica esteve no local para realizar os levantamentos necessários. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apurará as circunstâncias do acidente e a responsabilidade do condutor.
