A nova plataforma do Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) pode ajudar o consumidor a fugir de fraudes e escolher onde abastecer com mais confiança. A ferramenta, que já ultrapassou 120 mil acessos, foi criada para permitir que qualquer consumidor identifique, por cidade, os postos de combustíveis que utilizam bombas medidoras com tecnologia antifraude certificadas pelo instituto.

O sistema funciona de maneira simples: ao acessar a plataforma no site do Ipem-SP e inserir o nome da cidade, o usuário visualiza um painel com os postos que passaram pela fiscalização e receberam o selo de conformidade do órgão. Essa certificação indica que as bombas passaram por um processo rigoroso de verificação, reduzindo o risco de irregularidades na medição do volume de combustível entregue.

A iniciativa foi lançada como parte dos esforços do instituto para fortalecer a transparência nas relações de consumo e combater práticas ilegais que podem prejudicar o motorista. Segundo o superintendente do Ipem-SP, Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior, a plataforma não só informa quais estabelecimentos são confiáveis, como também dá mais autonomia ao consumidor na hora de escolher onde abastecer.