06 de janeiro de 2026
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ALÍVIO NAS CONTAS

Isenção de IPVA para motos até 180cc beneficia 98 mil em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Governo de SP
Donos de motos até 180cc não pagarão mais IPVA
Donos de motos até 180cc não pagarão mais IPVA

O bolso de milhares de motoristas da região de Franca terá um alívio neste começo de ano. A nova lei estadual que isenta o pagamento do IPVA 2026 para motocicletas de até 180 cilindradas já está em vigor. Segundo levantamento do Detran-SP, a medida vai beneficiar diretamente 98 mil proprietários de veículos na região de Franca.

Quem tem direito?

A isenção não é automática para qualquer veículo. Para ter direito ao benefício, é preciso cumprir alguns requisitos:

  • Cilindrada: Motos, motonetas e ciclomotores de até 180cc.
  • Proprietário: O veículo deve pertencer a uma pessoa física (CPF).
  • Regularidade: O veículo precisa estar em situação regular de registro e licenciamento.

Alívio no bolso

A medida visa atender principalmente a classe trabalhadora, já que a motocicleta é o principal instrumento de trabalho para entregadores e prestadores de serviço. No Estado todo, 4,3 milhões de motos deixarão de pagar o imposto, o que representa 76,3% da frota paulista.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários