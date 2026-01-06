O bolso de milhares de motoristas da região de Franca terá um alívio neste começo de ano. A nova lei estadual que isenta o pagamento do IPVA 2026 para motocicletas de até 180 cilindradas já está em vigor. Segundo levantamento do Detran-SP, a medida vai beneficiar diretamente 98 mil proprietários de veículos na região de Franca.

Quem tem direito?

A isenção não é automática para qualquer veículo. Para ter direito ao benefício, é preciso cumprir alguns requisitos:

Cilindrada: Motos, motonetas e ciclomotores de até 180cc.

Proprietário: O veículo deve pertencer a uma pessoa física (CPF).

Regularidade: O veículo precisa estar em situação regular de registro e licenciamento.

Alívio no bolso

A medida visa atender principalmente a classe trabalhadora, já que a motocicleta é o principal instrumento de trabalho para entregadores e prestadores de serviço. No Estado todo, 4,3 milhões de motos deixarão de pagar o imposto, o que representa 76,3% da frota paulista.