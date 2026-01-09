O Instituto Pró-Criança de Franca inicia na próxima segunda-feira, 12, o período de inscrições para sua grade de atividades de 2026. A instituição oferece uma série de cursos de formação profissional, esportiva e cultural para crianças e adolescentes.
O prazo para garantir uma vaga vai até o dia 23 de janeiro. Grande parte das atividades é gratuita ou possui valores sociais acessíveis. O público-alvo são alunos da rede pública, estudantes do Sesi ou bolsistas integrais de escolas particulares.
Opções de cursos
A lista de oportunidades é vasta e busca preparar o jovem tanto para o mercado de trabalho quanto para o desenvolvimento pessoal. Entre os destaques para 2026 estão:
- Profissionalizantes: auxiliar de contabilidade, auxiliar de advocacia, mecânica de automóveis e informática;
- Educacional: inglês, reforço escolar e preparação para o Enem;
- Esporte e Cultura: natação, futebol, basquete, artes cênicas, desenho/pintura e diversos estilos de dança.
Como se inscrever
As inscrições são exclusivamente presenciais. É necessário que apenas um responsável vá até o local, levando os documentos obrigatórios.
- Local: Instituto Pró-Criança (Av. Dr. Hélio Palermo, 2.948, sala 03 – Jardim Samello, em cima da Casa das Fechaduras).
- Horário: Das 8h às 11h ou das 13h às 16h30.
- Documentos:
Xerox do RG e CPF do aluno;
Declaração escolar de 2026;
Para Inglês: Obrigatório xerox do boletim escolar de 2025.
