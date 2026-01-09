O Instituto Pró-Criança de Franca inicia na próxima segunda-feira, 12, o período de inscrições para sua grade de atividades de 2026. A instituição oferece uma série de cursos de formação profissional, esportiva e cultural para crianças e adolescentes.

O prazo para garantir uma vaga vai até o dia 23 de janeiro. Grande parte das atividades é gratuita ou possui valores sociais acessíveis. O público-alvo são alunos da rede pública, estudantes do Sesi ou bolsistas integrais de escolas particulares.

Opções de cursos

A lista de oportunidades é vasta e busca preparar o jovem tanto para o mercado de trabalho quanto para o desenvolvimento pessoal. Entre os destaques para 2026 estão:

Profissionalizantes: auxiliar de contabilidade, auxiliar de advocacia, mecânica de automóveis e informática;

Educacional: inglês, reforço escolar e preparação para o Enem;

Esporte e Cultura: natação, futebol, basquete, artes cênicas, desenho/pintura e diversos estilos de dança.

Como se inscrever