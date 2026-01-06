A situação das obras da estrada do Caititu, que liga os municípios de Ribeirão Corrente, Jeriquara e Cristais Paulista, na região de Franca, segue sob acompanhamento após questionamentos sobre a paralisação dos serviços. A via é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola, o transporte de estudantes e a mobilidade dos moradores da região.

Após receber solicitações de vereadores dos municípios atendidos pela estrada, a deputada estadual Delegada Graciela (PL) encaminhou ofício ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Estado de São Paulo, solicitando esclarecimentos sobre o andamento das intervenções.

Em resposta, o DER informou que instaurou um novo processo administrativo para a contratação de uma empresa responsável pela realização das obras e serviços de recuperação da estrada vicinal.