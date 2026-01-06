A situação das obras da estrada do Caititu, que liga os municípios de Ribeirão Corrente, Jeriquara e Cristais Paulista, na região de Franca, segue sob acompanhamento após questionamentos sobre a paralisação dos serviços. A via é considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola, o transporte de estudantes e a mobilidade dos moradores da região.
Após receber solicitações de vereadores dos municípios atendidos pela estrada, a deputada estadual Delegada Graciela (PL) encaminhou ofício ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Estado de São Paulo, solicitando esclarecimentos sobre o andamento das intervenções.
Em resposta, o DER informou que instaurou um novo processo administrativo para a contratação de uma empresa responsável pela realização das obras e serviços de recuperação da estrada vicinal.
Segundo o órgão, o procedimento está na fase interna de instrução e deverá ser submetido à Consultoria Jurídica para análise de legalidade. De acordo com o DER, após a conclusão das etapas administrativas e legais, a expectativa é de que o edital de licitação seja publicado em até 90 dias.
A estrada é alvo de reivindicações antigas da população da região. Ainda segundo informações do gabinete da deputada, já foram apresentadas emendas ao orçamento estadual e indicações ao Governo do Estado solicitando a execução das obras.
Além da Estrada do Caititu, no fim de 2025 foi anunciada a abertura de licitação para melhorias na via que liga Jeriquara a Ribeirão Corrente, outra demanda histórica da região. A obra tem como objetivo ampliar a segurança viária e oferecer melhores condições de deslocamento para produtores rurais, estudantes e demais usuários.
