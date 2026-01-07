O influenciador carioca Daniel Braune publicou um vídeo na última sexta-feira, 2, sobre o estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista, a casa do Esporte Clube Meia Noite, que é sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026.

O contexto do vídeo é o influenciador contando que o estádio é localizado ao lado de um cemitério, fato que ganhou repercussão nos últimos dias na mídia esportiva. Portais como UOL, GE, Band e Terra compartilharam a curiosidade. Braune cita em seu vídeo até mesmo que a disputa de Coritiba e Ponte Preta será realizada no local.

“Simplesmente o estádio em Patrocínio Paulista tem um cemitério ao lado. Não é qualquer cemitério, é o Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista. (O estádio) vai receber a partida da Copinha entre Coritiba e Ponte Preta, um jogo importante”, explicou.