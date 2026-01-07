O influenciador carioca Daniel Braune publicou um vídeo na última sexta-feira, 2, sobre o estádio Galileu de Andrade Lopes, em Patrocínio Paulista, a casa do Esporte Clube Meia Noite, que é sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026.
O contexto do vídeo é o influenciador contando que o estádio é localizado ao lado de um cemitério, fato que ganhou repercussão nos últimos dias na mídia esportiva. Portais como UOL, GE, Band e Terra compartilharam a curiosidade. Braune cita em seu vídeo até mesmo que a disputa de Coritiba e Ponte Preta será realizada no local.
“Simplesmente o estádio em Patrocínio Paulista tem um cemitério ao lado. Não é qualquer cemitério, é o Cemitério Municipal de Patrocínio Paulista. (O estádio) vai receber a partida da Copinha entre Coritiba e Ponte Preta, um jogo importante”, explicou.
A capacidade de público do estádio é de cerca de 1.800 pessoas. Braune fez até mesmo piada com esse fator. “1800 pessoas vivas, né? Contando todo o pessoal que estava ali, os mortos, os mortos-vivos também, a rapaziada que partiu dessa para uma melhor, também priorizam o jogo com vista privilegiada”, brincou.
Daniel ainda fez questão de retratar a história de criação do Esporte Clube Meia Noite, criado em 1959, após uma reunião em um bar para tomar cerveja. O grupo de amigos teria olhado para o relógio da igreja à meia-noite e resolvido dar o nome do clube dessa forma.
“A cidade tem 15 mil habitantes e respira futebol, a ponto de até quem não está mais aqui, de certo modo, estar ali presente, fazendo aquela pressão dentro do campo”, finalizou o influenciador.
